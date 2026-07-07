Cameselle: «Defiendo crear facultades de Medicina en Vigo y A Coruña»

La necesidad de combatir la desinformación presente en las redes sociales fomentando el «pensamiento crítico» y la educación sanitaria, los principales retos a los que se enfrenta el sistema público en la actualidad como la falta de profesionales y su inestabilidad laboral, la defensa de la creación de sendas facultades de Medicina tanto en Vigo como en A Coruña para promover una mayor calidad asistencial en Galicia o el papel clave de la investigación en el ámbito sanitario. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Anatomía Patológica, estas fueron algunas de las temáticas que abordó ayer el doctor Jorge Cameselle en las instalaciones de FARO en un encuentro que mantuvo con suscriptores del diario decano de la prensa española y que estuvo moderado por la periodista Elena Ocampo.

Cameselle lidera un canal de YouTube dedicado a documentales científicos en el que ha publicado más de medio centenar de trabajos audiovisuales en los que reúne conferencias de especialistas, explicaciones médicas y testimonios de pacientes y familias, es por esto que Elena Ocampo inició la charla preguntando al doctor sobre los inicios al frente de dicha iniciativa. En contraposición a la difusión de información experta, la democratización de la creación de contenido de todo tipo a través de las redes sociales se presenta como uno de los grandes retos para los profesionales sanitarios en la actualidad y, en este sentido, Jorge Cameselle indicó que «cada vez viviremos mejor, pero ahora mismo estamos en una época crítica, en la que el fascismo se ha normalizado, por ejemplo, y no distinguimos las conductas éticas o la coherencia. Creo que tenemos que ser muy humildes, las redes se nos han escapado de las manos y la crisis que tenemos es que recibimos mucha información sin filtro. No podemos censurar determinados mensajes como el de Llorente diciendo que la protección solar no es buena, pero frente a ello, tenemos que promocionar y promover un espíritu crítico ya desde la infancia y juventud».

Encuentro de los suscriptores con Jorge Cameselle / Jose Lores

Sanidad pública

Cameselle abordó también la situación actual que atraviesa la sanidad pública en Galicia, cuya principal problemática se da en dos vertientes: «Tengo clarísimo cuál es el problema en Galicia y en otras comunidades españolas, y es que faltan médicos y, por otra parte, que a los que hay no se les da estabilidad. Aumentar las plazas de médicos y estabilizarlas es la única solución», afirmó. En este sentido, el también divulgador aseguró que «estamos perdiendo la calidad de la sanidad pública y se ha cometido el error de unir la atención hospitalaria y la primaria bajo una gerencia única, por lo que todo el presupuesto se lo come el hospital, porque la necesidad de tecnología es insaciable, y así la atención primaria se degrada».

La descentralización de Medicina de la Universidad de Santiago fue otro de los grandes temas en los que Cameselle se posicionó y manifestó en su encuentro con los suscriptores de FARO defender «a contracorriente, crear facultades de Medicina tanto en Vigo y A Coruña. Lo defiendo con uñas y dientes porque en hospitales grandes como el Chuvi o el Chuac, una facultad promovería una mayor calidad asistencial, traería consigo más investigación, más ensayos clínicos y sería una motivación extraordinaria para los profesionales».

En materia de investigación, Cameselle hizo referencia a un estudio que presentará el próximo mes de octubre y avanzó que se constató que «las pacientes con cáncer de mama del sur de Galicia tratadas a partir de 2010 tienen aumento de supervivencia significativo que no veíamos desde hace mucho tiempo. Esto lo podemos asegurar porque contamos con unas 4.500 pacientes con un seguimiento desde hace más de 40 años».