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Fundación Corachan amplía su programa de becas y reconoce a 10 estudiantes de Enfermería

La Fundación incorpora este año una décima beca, destinada a la Universidad de Barcelona, y refuerza su compromiso con la formación especializada de los futuros profesionales sanitarios.

Becas Fundación Corachan.

Becas Fundación Corachan.

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Redacción

Fundación Corachan ha concedido este año un total de diez becas de reconocimiento al esfuerzo académico a estudiantes recién graduados en Enfermería, ampliando así su programa de apoyo a la formación especializada de los profesionales de la salud.

Esta iniciativa, ya consolidada, tiene como objetivo reconocer la excelencia académica, el compromiso profesional y los valores humanos y éticos de las nuevas generaciones de enfermeras y enfermeros, así como contribuir a su desarrollo académico mediante el impulso de estudios de posgrado o máster en el ámbito de las ciencias de la salud.

La patrona de Fundación Corachan, Arantxa Moll, ha inaugurado el acto dando la bienvenida a los asistentes y felicitando a las personas becadas por su trayectoria académica, su vocación profesional y su compromiso con la enfermería. Durante su intervención, ha destacado la principal novedad de esta edición: la ampliación del programa con una décima beca destinada a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Barcelona, que se incorpora este año a la red de universidades y centros adscritos participantes.

El acto institucional de entrega de las becas se ha celebrado en el auditorio de Clínica Corachan y ha contado con la presencia del presidente de Fundación Corachan, Sr. Javier Moll; la Sra. Aránza Sarasola, de Corporación Médica Corachan; el presidente de Clínica Corachan, Dr. Eduardo Larrousse; el consejero delegado y patrono, Dr. Bartolomé Martínez; la gerente de Clínica Corachan, Laia Puig; el director asistencial, el Dr. Lluís Sánchez; los patronos Arantxa Moll y Dr. Joan Sancho; y el secretario, Nicolás Guerrero, así como de representantes académicos de las universidades y centros participantes.

Los estudiantes galardonados han sido seleccionados por sus respectivos centros en base a criterios de excelencia académica, actitud profesional, compromiso con la profesión enfermera y valores éticos. Las personas becadas en esta edición son:

  • Ingrid Serrano Jiménez – Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramón Llull.
  • Sonia Palacios Muñoz – Facultat de Ciències de la Salut i Benestar, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
  • Andrea Arpa Moreno – Facultat de Ciències de la Salut de la UManresa, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
  • Lidia Ariño Abenia – Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada, adscrita a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
  • Neus Mestre Tosquella – Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Ariadna Llaudet Expósito – Escola Superior d’Infermeria del Mar, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra.
  • Anthony Araujo Gómez – Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d’Infermeria - Facultat de Medicina.
  • Paula Sola Titos – Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Nerea Gómez Olivares – Centre Universitari TecnoCampus Mataró - Universitat Pompeu Fabra.
  • Ariadna Baena Muñoz – Universidad de Barcelona, Facultad de Enfermería.

La conferencia central del acto ha corrido a cargo de Sr. Borja Manzanares Zaldivar, actual presidente del Col-legi Oficial d’Infermeres i Infermers, que ha impartido la ponencia “El futuro de la profesión de enfermería, los nuevos roles, retos y oportunidades que se abren para las nuevas generaciones de profesionales” centrada en los retos actuales de la profesión enfermera y en el papel de los jóvenes profesionales en la transformación del sistema sanitario.

Un compromiso continuado con la formación y la excelencia profesional

Fundación Corachan mantiene una línea estratégica de apoyo a la formación y al desarrollo profesional de los jóvenes titulados en ciencias de la salud, especialmente en el ámbito de la enfermería. Con esta convocatoria, reafirma su vocación de responsabilidad social corporativa y su compromiso con una asistencia sanitaria basada en la calidad, la humanidad y la innovación.

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Además de este programa de becas, Fundación Corachan promueve iniciativas de carácter formativo, asistencial y social orientadas a fortalecer el impacto positivo del sector sanitario en la comunidad. Su actividad se articula en torno a áreas prioritarias como la salud de la mujer, la salud cardiovascular, la salud mental y la salud en el proceso oncológico, mediante programas divulgativos, talleres y jornadas prácticas dirigidas tanto a la ciudadanía como a profesionales de la salud.

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