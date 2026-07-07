«Las aventuras de Coralita», un cuento solidario para llevar de crucero a los niños con enfermedades oncológicas o raras

Coralita es la simpática tortuga de mar que acompaña a Conchi Estévez en sus visitas a los niños con enfermedades oncológicas o raras que están hospitalizados. Su objetivo no es otro que hacer pasar un rato agradable a los pequeños y que olviden, aunque sea por unos instantes, la dureza de la enfermedad. «Intentamos cambiar cinco minutos de dolor por cinco minutos de sonrisas», afirma la presidenta de Aire de Mar.

Esta entidad sin ánimo de lucro nació de la experiencia personal de su fundadora, que padece quilomicronemia familiar, un trastorno muy infrecuente, con el propósito de acompañar, apoyar y llevar esperanza tanto a los niños enfermos como a sus familias. La idea se la dio su médica, la doctora Cristina Trigo, especialista en Endocrinología y Nutrición en el Hospital Ribera Povisa de Vigo, que entendió que su experiencia vital podría ayudar a otros enfermos.

«Tengo 52 años y llevo luchando contra una enfermedad desde los tres meses. He sufrido 57 cólicos de páncreas a lo largo de mi vida. Lo único que quiero es darles lo que yo no tuve: alguien que me hiciera sonreír en mis momentos más difíciles», afirma.

Ahora, la entrañable marioneta relata cómo conoció a Conchi en las islas Cíes en el cuento Las aventuras de Coralita, una historia llena de emoción y valores en la que vive una trepidante aventura junto a sus amigos Kala, la delfina, y Ralliño, el caballito de mar.

Escrito en gallego por la fundadora de Aires de Mar e ilustrado por Óscar Figueroa Ávila, el libro incluye además un código QR que permite escuchar la canción Aire de Mar, compuesta especialmente para la asociación por Fernando Moreira, gondomareño afincado en Japón.

En realidad, Coralita y Conchi no se conocieron en las Cíes, sino por Internet. «Necesitaba un personaje que enganchara a los niños y encontré a Coralita, una tortuga marina con un gran caparazón, en el que guarda muchas cosas», explica.

El cuento, del que ha encargado una tirada de mil ejemplares, tiene un coste de 15 euros y los fondos que se recauden con su venta irán destinados íntegramente a sufragar el viaje en el Barco do Nadal que, por segundo año, organiza la entidad en colaboración con la naviera Mar de Ons. Se trata de una travesía de 90 minutos por la ría de Vigo en la que los niños entregan sus cartas a Papa Noel, disfrutan de una discoteca a bordo, disfrutan de la ciudad iluminada por las luces de Navidad y llegan hasta el puente de Rande, donde todos juntos piden un deseo: volver a estar juntos el año siguiente.

"Quiero dar a los niños lo que yo no tuve: alguien que me hiciera sonreír en mis momentos más difíciles» Conchi Estévez — Fundadora de Aire de Mar y autora de «Las aventuras de Coralita»

Las pasadas navidades disfrutaron de la travesía un centenar de menores con enfermedades raras u oncológicas y sus padres -uno por niño-. «Este año quiero ir más allá y llevar a 150 y otros tantos padres. Hay muchísimos niños que lo necesitan y tener que elegir duele mucho», reconoce.

La fecha ya la tiene cerrada con la naviera: el 6 de diciembre. Ahora solo precisa recaudar los fondos necesarios para hacer realidad este sueño.

Cada pasaje tiene un coste para la entidad de 15 euros por niño y 25 por adulto. «Pensando en cómo conseguir sufragarlos, decidí escribir este cuento. Cada libro que compra una persona es, en realidad, un billete para uno de estos niños», explica.

Por el momento, el cuento está a la venta en la frutería que su autora regenta en Gondomar, aunque Conchi busca colaboradores que quieran distribuirlo y ponerlo a la venta en otras ciudades, entre ellas Vigo, para ampliar su alcance y seguir impulsando esta iniciativa solidaria. «Ojalá alguna librería quisiera colaborar y venderlo también», aclama.

Para reforzar la campaña, también contempla sacar camisetas solidarias con la Coralita de este cuento, que probablemente tenga una nueva entrega. Al menos, así lo sugiere el «¿Continuará?» con el que cierra el relato. «Tengo muchas ideas para una nueva historia», adelanta su autora.

Coralito y sus amigos, con el puente de Rande de fondo. / FdV

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa solidaria también pueden realizar una donación a través de la cuenta de la asociación (ES15-2100-5752-6102-0042-0760). La página web de la asociación, diseñada por Iván Vázquez Rodríguez, permite conocer la labor que desarrolla la entidad y conocer a Coralita.

La idea de estos cruceros por la ría de Vigo surgió del convencimiento de Conchi de que el mar es sanador. «A mí me ha dado la vida. Por eso quiero regalarles el mar a los niños», dice.

Coralita comenzará a visitar también a niños con autismo y acaricia la posibilidad de llevar sonrisas también a las residencias de mayores. «Vamos donde nos necesitan. Tengo una necrosis en el hígado y sé que mi reloj va hacia atrás. Este es el legado que quiero dejar a mis niños», asegura.

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A cambio, se lleva su sonrisa, que para ella es el mayor regalo que pueden darle. Muchos pequeños muestran su gratitud retratando a Coralita, que también protagoniza la imagen de la asociación, y expresando mensajes de cariño y buenos deseos en el papel.