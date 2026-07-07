Almería
El Ayuntamiento de Carboneras da el primer paso para el derribo del hotel El Algarrobico
El Consistorio da cumplimiento al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Cuatro ediles han abandonado el pleno para no participar en la votación
EFE
El pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha aprobado este martes la anulación de la licencia de obras concedida en 2003 para el hotel de El Algarrobico, en una votación marcada por el abandono de la sesión de cuatro concejales.
Justo antes de abordar este punto del orden del día, los ediles José Luis Amérigo y Francisco Capel -del Grupo Municipal Socialista aunque expulsados temporalmente del PSOE-, junto a los no adscritos Ángeles Carrillo y Felipe Cayuela, han abandonado el salón de plenos para no participar en la votación.
Con el acuerdo adoptado por el resto de la corporación municipal, el Consistorio da cumplimiento al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que estableció un plazo improrrogable de 20 días hábiles para dictar esta resolución definitiva y evitar así la ejecución subsidiaria de la sentencia.
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