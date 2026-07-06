El trío de Santiago Quintáns, con Paco Charlín y Ramón Á. Rey, toca en Vigo

Tras 11 años sin compartir escenario, el trío de Santiago Quintáns, formado por Paco Charlín al contrabajo y Ramón Ángel Rey a la batería, tocará este miércoles 8 a las 20.30 horas en el Vitruvia club de Vigo (Reconquista, 7), con entrada a 16 euros. Interpretarán temas propios y algún estándar de jazz clásico. Los tres fundaron Henry Chinaski, banda que generó admiración en Vigo en la época de los 90 antes de irse a EE UU a continuar su formación musical en la Universidad de Miami (Santiago Quintáns) y en el Berklee College of Music (Paco Charlín y Ramón Ángel Rey).

Actualmente, Santiago Quintáns es profesor titular de guitarra eléctrica e improvisación en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de Paris desde 2015. Ramón Ángel Rey es profesor de la Escuela Superior de Estudios Musicales Taller de Musics de Barcelona y Paco Charlín es profesor en el Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra por donde han pasado, en sus 26 años de historia, innumerables músicos de la escena gallega e internacional.