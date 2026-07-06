El guitarrista vigués Diego Pacheco vuelve con su disco más internacional

«Me he buscado la vida haciendo de todo: como músico de sesión he tocado en 150 discos; he estado en 250 grupos; he tenido que aprender un poco de todo y me gusta todo: clásica, flamenco, blues, rock, hip hop...». Así se define Diego Pacheco, un guitarrista capaz de acometer cualquier género con talento y personalidad, y conocido en la escena viguesa por ser la mitad del dúo de versiones Pacheco Bros junto a su hermano Javi. Ahora lanza su tercer álbum de temas propios, «Cimarrón», dirigido por John March, productor estadounidense afincado en Vigo y que cuenta entre sus créditos haber trabajado con Michael Jackson y Sting.

La tarea de colocar «Cimarrón» en una tienda de discos sería complicada. ¿Blues? ¿Jazz fusión? ¿Rock? ¿Músicas del mundo? Podría ir en cualquiera de esas secciones y en ninguna. «Hago mezcla de música americana con música española de raíz y me gusta fusionarlo todo», comenta a FARO Pachecho, que vive en una casa con vistas al mar en Mañufe, Gondomar.

Su mujer, que domaba caballos, le introdujo en el mundo equino, lo que influyó en el título de sus discos: «Mesteño» (2016), «Mustango» (2019) y este «Cimarrón» que se publicará estos días en su web, Diegopacheco.es –donde también se podrá adquirir en formato físico–, y que cierra una trilogía caracterizada por su eclecticismo y las colaboraciones estelares. En «Mesteño» dejaron su impronta el trompetista Jerry González, ya fallecido, y el armonicista Antonio Serrano, ídolo de Pacheco. En «Mustango», la firma más destacada fue la del saxofonista y flautista Jorge Pardo, habitual de Paco de Lucía y considerado uno de los músicos de jazz más sobresalientes de Europa. En «Cimarrón» aporta su sabiduría en la producción el estadounidense afincado en Vigo John March. En su larguísima hoja de servicios destaca haber trabajado para los equipos de Michael Jackson (Dangerous Tour, 1992-1993) y Sting como experto en el Synclavier, uncarísimo sistema de sintetizador y sampler. «Nos conocimos por casualidad, en una fiesta tocando blues–cuenta Pacheco–. Era una reunión de guitarristas y estuvimos cuatro horas sin parar. El tío tocaba increíble. Luego me fui enterando de que es un personaje importantísimo de la escena. Es un genio como arreglista, mezclador, guitarrista y sobre todo como productor, tiene muchísimas ideas», añade el guitarrista vigués.

Una de las ideas de March fue fichar a Mitchell Forman, un pianista «fuera de liga», según Pacheco. «Me encanta el solo de Lyle Mays en ‘We Live Here’ (tema de Pat Metheny Group), que cambia de tonalidad 27 veces y parece solo una. Mays [fallecido en 2020] era un genio para transitar entre distintas tonalidades. Quería algo así para “Waltz for Chris”. John March me dijo que conocía a uno mejor, son amigos de siempre. El solo que hizo Forman es impresionante».

La nómina de colaboraciones otorga al disco la categoría de global: destacan el percusionista indio B. C. Manjunath –conocido por su trabajo con John McLaughlin– y su hijo B. C. Praveen; la vocalista india Varijashree Venugopal; el cantante estadounidense David Morgan y su esposa, Alicia Morgan, al órgano B3; y el ingeniero de masterización Robert Vosgien, cuya carrera incluye proyectos de Eric Clapton, Stevie Wonder, Billy Joel y Rod Stewart.

En cuanto a los músicos nacionales, el gallego Miguel Lamas (Miguel Poveda, Vicente Amigo) aporta su versatilidad a la batería; Carlos Martín y Rafa Morales se encargan del bajo y los hermanos Tony y Yuyo León se suman en los temas más flamencos con guitarras, cajón y percusión.

El álbum se abre con «Fall Again», tema blues en el que domina la voz rota, tipo Joe Cocker, de David Morgan. En «Blue Dream» ejecutan un duelo de solos de guitarra Diego Pacheco y John March, que firma a medias «Waltz for Chris» y en solitario «Maya’s Other Dance». «On the Road», cantado por Javi Pacheco, suena a tema country interpretado por Pink Floyd. En «Cimarrón» –sinónimo de salvaje, bravío y agreste– se abrazan la India y el flamenco. Y en «Buddha’s Vision» puede adivinarse el influjo de la guitarra de Jeff Beck.

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En definitiva, un viaje musical a través de ocho cortes cautivadores y sugestivos, y que Diego Pacheco prepara ya para el directo. Las primeras fechas, próximamente en la página web Diegopacheco.es.