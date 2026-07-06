¿Los globos contienen gluten?

Más allá de los alimentos, plastilina, pasta dentífrica, suplementos e incluso medicamentos son algunos artículos que en el imaginario colectivo no están tan identificados como productos de riesgo para las personas celíacas y, sin embargo, sí pueden contener gluten, por lo que cada vez es más frecuente ver indicadores específicos en los mismos. En las últimas semanas, un nuevo elemento «inesperado» ha hecho saltar las alarmas entre las personas afectadas por la enfermedad celíaca: los globos. A través de redes sociales empezó a circular que el «polvillo» blanco que suelen contener para facilitar su manipulación podía contener gluten al estar elaborado a base de trigo, lo que rápidamente se tradujo en numerosas consultas a la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), entidad que aglutina a buena parte de las federaciones y asociaciones de personas celíacas de carácter autonómico.

A raíz de la preocupación e incertidumbre generada por la difusión de dicha información, el departamento de seguridad alimentaria de FACE optó por ponerse en contacto con diversos proveedores y fabricantes de globos para resolver las dudas al respecto y difundir la respuesta trasladada por dos grandes fabricantes y distribuidores al por mayor. Así, en la comunidad gallega, fue la Asociación de Celíacos de Galicia (Acega) la responsable de hacer llegar a sus socios y socias el comunicado en el que se explicaba en detalle si los globos son productos seguros para las personas celíacas.

Desde Balloonia y GloboFiesta, los dos fabricantes de los que se analizaron pormenorizadamente tanto las fichas de datos de seguridad como las especificaciones técnicas facilitadas, se confirmó a FACE que sus globos son completamente seguros para celíacos, ya que al ser de látex natural, de origen botánico no cereal, y no emplear almidones de trigo o derivados en sus líneas de producción, sustituyéndolos por talcos minerales inertes, no hay contaminación. En cuanto al «polvillo» blanco, que fue el elemento por el que se generó alarma en las redes sociales, en el comunicado se indica que se trata de «caolín, un silicato de aluminio hidratado, un mineral puro que no contiene trazas de cereales ni proteínas vegetales», aseguraron.

El trabajo de la federación y de las asociaciones miembro es precisamente verificar la información que se difunde Eva Posse — Vicepresidenta de Acega

Desde Acega, la vicepresidenta de la entidad gallega, Eva Posse, explicó que «todo lo que nos llega desde FACE lo compartimos con nuestros socios y socias porque desde la Federación se gestiona mucho mejor todo lo relacionado con las marcas y el trabajo de las asociaciones, como es el caso de Acega, es trasladarla después a todos nuestros asociados para que realmente cuenten con una información verídica y contrastada, especialmente en un momento en el que existe tanta sobreinformación en internet». Asimismo, Eva Posse comentó que el hecho de que la Federación de Asociaciones de Celíacos de España haya tomado la decisión de contactar con los fabricantes de globos forma parte de su procedimiento habitual en cuanto se produce una situación como la de las últimas semanas: «Cuando llegan varias consultas o si se detectan comentarios en redes sociales alarmando sobre un determinado producto o algún vídeo de algún influencer hablando del tema y que está generando inquietud, el trabajo de la federación y de las asociaciones miembro es precisamente verificar esa información».

Si bien tan solo dos grandes proveedores confirmaron a FACE el proceso libre de gluten en la fabricación de globos, conscientes de que existen en el mercado una gran variedad de marcas, desde la federación española se hizo especial hincapié en que, si alguna persona con enfermedad celíaca o familiares tienen dudas sobre alguna determinada que no corresponda a las dos ya confirmadas, siempre es posible remitir directamente una consulta a la entidad a través del correo info@celiacos.org, desde donde se encargarán de solicitar las fichas técnicas de los productos y ratificar la ausencia de gluten.

Ante las dudas despertadas en las últimas semanas respecto a los globos, tanto desde FACE como desde la Asociación de Celíacos de Galicia se rogó «máxima precaución ante mensajes alarmistas», al entender que muchos «se difunden para ganar notoriedad sin un contraste real de la situación, o bien, que aplican a otros contextos o países».

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Reconocida como una enfermedad crónica dentro del Sistema Nacional de Salud desde el año pasado, la celiaquía es un trastorno digestivo e inmunitario crónico que daña el intestino delgado y que se presenta por la ingesta de alimentos que contienen gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y otros cereales. No obstante, la contaminación puede producirse también por contacto a través de otro tipo de productos que no se ingieren.