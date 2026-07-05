El «Hogar» de Lula Mora que se habita desde lo comunitario

En un contexto en el que Canarias vivía un importante auge del fenómeno migratorio, Sara Caride trabajaba en un campamento de acogida con capacidad para 5.000 personas. A su vez, ella misma gestionaba su propio proceso como gallega migrante, la búsqueda de pertenencia en un nuevo territorio, la travesía del desarraigo y la configuración de la identidad, reflexiones y sensaciones que finalmente logró «encapsular» en forma de canciones cuando en su vida se cruzó Silvia Izquierdo, con quien acabó formando Lula Mora para hacer de su música un punto de encuentro.

Han pasado más de tres años desde que quedaron un día en el parque municipal García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife para ver las posibilidades de iniciar un proyecto juntas y, ayer, sentadas con los instrumentos alrededor de un bonito bodegón en el espacio cultural Río Lagares, el dúo presentó en Vigo el vinilo de su primer álbum, «Hogar». Las artistas llevaron a cabo una carta de presentación acústica interpretando «Mar», «Dudas» y «Primavera», tres temas incluidos en el disco y que los asistentes pudieron disfrutar en directo, además de conocer anécdotas y curiosidades sobre el diseño del vinilo y la composición de otras canciones como «El mundo del racismo y el dinero», «Nana para no niños» o «El charco».

Silvia Izquierdo y Sara Caride con un ejemplar del vinilo de su primer álbum, «Hogar». / Alberto Lora/ Galunk Producións

Los procesos migratorios, la naturaleza, lo comunitario e incluso la pausa atraviesan y habitan el «Hogar» que Lula Mora ha erigido desde el disfrute y desde lo orgánico, sin olvidarse en ningún momento de un posicionamiento político y un pensamiento crítico. Y es que ante la proliferación de discursos reaccionarios y de odio contra las personas migrantes, Sara Caride explica que «para nós este proxecto é un posicionamento político co que dicir: a comunidade é necesaria, é o que nos fai ter calidade de vida, benestar, e tratamos de que sexa unha visión global, unha postura política, ética, moral. Todo o álbum constrúese en torno a amigas que gozan do que fan, compartindo a súa arte, de maneira máis comunitaria e todas tamén atravesadas por procesos migratorios, algo que non foi intencional, pero que se foi dando. Case toda a xente que participou son persoas que viviron procesos migratorios de primeira man».

Otro de los aspectos destacados del trabajo de Lula Mora es que invita a su escucha en la calma y, a este respecto, Silvia Izquierdo señala que «en este primer disco para nosotras era importante proponer algo que llevara a eso, realmente queremos crear un espacio de escucha, de atención. De hecho, el disco está lleno de partes instrumentales muy largas, que es todo lo contrario a lo que te pide ahora el mercado, que parece que si no empiezas en el segundo dos a cantar o que si el tema dura menos de tres minutos, no tiene cabida».

La naturaleza es otro de los elementos centrales en «Hogar» y Silvia Izquierdo comenta que se debe a que «el disco, de forma indirecta, se ha creado en la naturaleza, tienen esa esencia de encuentro, porque se creaban muchas veces en espacios naturales compartidos con otra gente: en un charco en bajamar, en un parque, de acampada en otra playa. Como en ambos pueblos en los que crecimos, la influencia del mar ha sido muy importante, la relación con él y el medio natural que nos rodeaba en Canarias y en Galicia».

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Con Sara viviendo en Canarias y Silvia en Cantabria, Lula Mora camina en la actualidad hacia un segundo disco a distancia y, en este sentido, Sara Caride indica que «temos moito arraigamento coas raíces, pero tamén recollemos cousas doutras persoas e culturas, defendemos que unha persoa non é só dun lugar, que todas nos construímos de moitas experiencias e lugares, e esa riqueza é bonita reflectila».