El vigués Kevin Carrera se corona Mr. Gay España 2026: «Sé lo que duele que tu propio padre te dé la espalda»

Kevin Carrera, natural de Vigo y representante de Galicia, ha sido proclamado Mr. Gay España 2026 en la gala final celebrada este viernes en la Plaza de España de Madrid, dentro de la programación del Orgullo LGTBIQ+. El certamen, convertido desde hace casi dos décadas en uno de los grandes escaparates de visibilidad del colectivo, eligió al vigués por su historia personal, su autenticidad y su compromiso con la defensa de la igualdad.

Carrera, de 27 años, trabaja como dependiente y estudia para ser Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP). Durante la gala, presentada por Luján Argüelles y Omar Suárez, el gallego compartió un relato de superación marcado por el abandono y el rechazo de su padre después de salir del armario. Sus palabras fueron uno de los momentos más emotivos de la noche.

«Mi padre desapareció de mi vida el día que le dije que era gay», expresó sobre el escenario. «Hoy alzo la voz porque sé lo que duele que tu propio padre te dé la espalda», añadió Carrera, que convirtió su intervención en un alegato por la aceptación familiar y contra el miedo al rechazo que todavía sufren muchas personas LGTBIQ+.

El nuevo Mr. Gay España defendió que contar su historia puede servir para remover conciencias. «Si mi historia consigue que un solo padre o una sola madre abrace a su hijo en lugar de rechazarlo, ya habrá merecido la pena», afirmó. También agradeció el apoyo de su madre y dejó una puerta abierta a la reconciliación con su padre: «A ti, papá, si estás viendo esto, quiero que sepas que te quiero y que estoy aquí; pero también que tu hijo ha ganado este premio por maricón».

Como ganador, Kevin Carrera asumirá durante el próximo año la representación del certamen en actos institucionales, campañas de sensibilización y eventos vinculados a la defensa de los derechos del colectivo. Su labor estará especialmente ligada a #OrgulloEnMiPueblo, una campaña que busca dar visibilidad a las personas LGTBIQ+ que viven en pequeños municipios y que todavía afrontan rechazo, discriminación o falta de referentes cercanos.

Kevin Carrera / Instagram

La gala, que se prolongó hasta cerca de las dos de la madrugada, reunió a 14 participantes y contó con actuaciones de artistas como Soraya, María Peláe, Natalia, Vicco, Roser, Rebeca, Mirela, Roi Porto, Loic & Mario, Asha, Izan Lunas y DJ Suri, entre otros. También tuvo un papel destacado Paloma San Basilio, que recibió un reconocimiento del certamen e interpretó algunos de sus temas más conocidos.

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El certamen se define como «una plataforma de visibilidad, un espacio de encuentro, un altavoz para la igualdad y una celebración de la diversidad en todas sus formas». La coronación de Carrera refuerza ahora el acento gallego de esa reivindicación y sitúa a Vigo en el mapa de una cita que combina espectáculo, activismo y memoria personal.