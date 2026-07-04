Síntomas y cómo evitar un golpe de calor

Galicia afronta un episodio de calor intenso con temperaturas inusualmente elevadas. Ante este escenario, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de extremar las precauciones para prevenir los golpes de calor, especialmente entre los grupos más vulnerables como personas mayores, niños y enfermos crónicos. Mantenerse bien hidratado, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y buscar espacios frescos son algunas de las principales recomendaciones para hacer frente a este episodio de calor extremo.

El buen tiempo invita a realizar más actividades, especialmente al air libre. En Galicia sin duda este será el primer gran fin de semana con lleno en las playas, por eso es más importante si cabe extremar las precauciones para evitar situaciones de riesgo. Uno de los males más recurrentes ante estas situaciones son los golpes de calor. Saber como prevenirlos, identificar los síntomas y conocer cómo actuar si finalmente se produce ayudará a evitar males mayores.

El buen tiempo invita a realizar más actividades, especialmente al air libre. En Galicia sin duda este será el primer gran fin de semana con lleno en las playas, por eso es más importante si cabe extremar las precauciones para evitar situaciones de riesgo. Uno de los males más recurrentes ante estas situaciones son los golpes de calor. Saber como prevenirlos, identificar los síntomas y conocer cómo actuar si finalmente se produce ayudará a evitar males mayores.

Los mayores de 65 años, los niños, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas o que toman cierto tipo de medicamentos (diuréticos, antihipertensivos o antidepresivos) y quieres cursan patologías agudas son algunos de los grupos de mayor riesgo.

Los síntomas más comunes del golpe de calor son una alteración del nivel de conciencia, en la que el rasgo más característico es una reacción al dolor (estupor profundo) y otros síntomas neurológicos más leves como alteraciones del comportamiento, confusión o delirio; fiebre muy alta (por encima de 39,5-40 grados centígrados) en ausencia de otras causas y ausencia de sudoración (anhidrosis) con piel seca y caliente, salvo en los casos de golpe de calor por ejercicio en los que hay mucha sudoración inicial.

Ante las altas temperaturas, tal y como recuerdan desde el 112 Galicia, siempre de recomienda evitar la exposición al sol en las hora centrales del día, beber agua incluso sin tener sed, proteger tus ojos y cabeza y usar protector solar. Las duchas frecuentes también pueden ayudar, pero cuidado con zambullirse de golpe en agua fría para no correr el riesgo de sufrir un choque por el cambio brusco de temperaturas.

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¿Qué hacer si se sufre un golpe de calor?

Si la persona se encuentra al sol debe llevársela a la sombra, desnudarla y mojarla insistentemente. Si es posible, aplicar bolsas de hielo en axilas e ingles. En caso de desvanecimiento, es importante que se coloque al afectado en posición de seguridad, esto es, tumbado hacia el lado izquierdo.