Nuevo enjambre sísmico en Tenerife: el IGN registra unos 500 eventos al oeste de Las Cañadas del Teide

El Instituto Geográfico Nacional ha detectado un nuevo enjambre de actividad sismo-volcánica bajo la isla de Tenerife. El episodio comenzó a las 18.00 horas del 3 de julio y se prolongó, al menos, hasta las 4.00 horas del día 4, con alrededor de 500 eventos registrados en unas diez horas.

La actividad se ha concentrado principalmente al oeste de Las Cañadas del Teide, una zona donde ya se habían observado enjambres similares en los últimos años. El IGN había informado también en junio de varios pulsos de actividad sismo-volcánica de baja frecuencia bajo Tenerife, principalmente en esa misma área situada al oeste de Las Cañadas.

Según los datos disponibles, solo tres de los eventos han podido ser localizados hasta el momento. La razón está en la debilidad de las señales, que dificulta tanto la detección automática como la localización individual de los microsismos. Por ese motivo, el análisis se ha realizado de manera conjunta y apunta a una profundidad aproximada de 10 kilómetros bajo el nivel del mar.

Ninguno de los sismos ha sido sentido por la población

La principal característica de este nuevo enjambre sísmico en Tenerife es su patrón repetitivo. Los eventos registrados son muy parecidos entre sí, un comportamiento similar al observado en los enjambres sismo-volcánicos de febrero. La diferencia, según la valoración técnica, es que en esta ocasión presentan menor amplitud y menor energía.

Este tipo de actividad no es nuevo en Tenerife. Los enjambres sismo-volcánicos repetitivos se han registrado varias veces en la Isla desde 2016. Los últimos episodios de este tipo se produjeron en febrero de 2026, cuando también se detectaron numerosos eventos de baja magnitud en el entorno de Las Cañadas del Teide. En aquella ocasión, el IGN explicó que se trataba de microsismos de muy baja magnitud y que no habían sido sentidos por la población.

La interpretación de los especialistas apunta a que la ocurrencia de estos eventos es coherente con la existencia de fluidos magmáticos circulando o interactuando con el medio rocoso en profundidad. Dicho de forma sencilla: el sistema volcánico de Tenerife mantiene actividad interna, pero eso no significa por sí solo que vaya a producirse una erupción.

Noticias relacionadas

De hecho, la información disponible insiste en una idea: este tipo de sismicidad, de forma aislada, no implica necesariamente una evolución hacia otros escenarios de actividad volcánica. La persistencia de los eventos en una misma región sí es compatible con la permanencia de un proceso activo localizado, pero no permite extraer conclusiones alarmistas.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife