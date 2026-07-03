Reconocimiento
A.M.A. Seguros recibe el Premio A TU SALUD por la creación del Área de Prevención Legal para el profesional sanitario
«Llevamos décadas trabajando para acompañar a los profesionales sanitarios y dar respuesta a sus necesidades reales. Que hoy se reconozca esa labor es también una forma de reconocer la importancia de cuidar a quienes cuidan de todos», afirmó la directora general de la mutua, Raquel Murillo, al recoger la distinción
R. S.
A.M.A. Seguros, la Mutua de los profesionales sanitarios, recogió ayer el Premio A TU SALUD por la creación del Área de Prevención Legal para el Asegurado, una iniciativa pionera puesta en marcha en 2021 y que refuerza la protección del profesional sanitario mediante el asesoramiento preventivo, la formación y la gestión anticipada de riesgos derivados de su actividad profesional.
Este servicio innovador complementa la labor que A.M.A. desarrolla desde hace décadas a través de su área de Responsabilidad Civil Profesional, desde donde ya atiende más de 400 consultas anuales y refleja un modelo de apoyo al profesional sanitario basado no solo en la respuesta ante la reclamación, sino también en la formación y el acompañamiento permanente.
En concreto, el Área de Prevención Legal para el Asegurado ofrece un servicio personalizado y directo que permite a los mutualistas analizar, junto a un equipo especializado en derecho sanitario, las posibles consecuencias derivadas de su actividad profesional. Su objetivo es claro: prevenir riesgos, minimizar errores, evitar efectos adversos y contribuir a que los profesionales sanitarios desarrollen su labor con mayor seguridad y tranquilidad, en beneficio tanto del sanitario como del paciente.
Entre sus principales líneas de actuación destacan el asesoramiento y la formación continuada en cuestiones especialmente sensibles de la práctica asistencial, como el consentimiento informado, la historia clínica o los derechos y obligaciones de pacientes y profesionales. Asimismo, también se centra en la prevención de riesgos legales en el ejercicio de la actividad sanitaria y en el acompañamiento especializado ante situaciones de especial complejidad. Este enfoque preventivo permite anticiparse a posibles conflictos antes de que se produzcan, reforzando la seguridad jurídica del profesional.
Actualmente, A.M.A. continúa perfeccionando este servicio, impulsando la formación como una herramienta esencial para la prevención y apostando por la digitalización para facilitar una relación más ágil, cercana y eficiente con sus mutualistas mediante nuevas herramientas online. Con este modelo de acompañamiento integral, que complementa la labor que A.M.A. desarrolla desde hace décadas a través de su área de Responsabilidad Civil Profesional, la Mutua no solo protege al profesional sanitario, sino que contribuye activamente a una asistencia más segura y de mayor calidad para los pacientes.
Un premio al acompañamiento de los sanitarios
El premio fue recogido por la directora general de A.M.A., Raquel Murillo, quien posteriormente agradeció este reconocimiento y señaló que «en A.M.A. llevamos décadas trabajando para acompañar a los profesionales sanitarios y dar respuesta a sus necesidades reales. Que hoy se reconozca esa labor es también una forma de reconocer la importancia de cuidar a quienes cuidan de todos».
Murillo, referente por su experiencia, visión y especialización en el ámbito de la Responsabilidad Civil Profesional, dirige además este ramo en A.M.A., donde la Mutua cuenta actualmente con más de 600.000 asegurados y con un equipo de más de 300 letrados especializados en Derecho sanitario, cifras que reflejan el alcance y la especialización de la entidad en la protección jurídica del colectivo sanitario.
Con más de 40.000 reclamaciones gestionadas a lo largo de su trayectoria, A.M.A. continúa reforzando un modelo basado en la prevención, el acompañamiento y la protección integral del profesional sanitario. Este reconocimiento supone un nuevo impulso para seguir desarrollando soluciones que contribuyan a un ejercicio profesional más seguro y a una asistencia sanitaria de mayor calidad.
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