A.M.A. Seguros recibe el Premio A TU SALUD por la creación del Área de Prevención Legal para el profesional sanitario

A.M.A. Seguros, la Mutua de los profesionales sanitarios, recogió ayer el Premio A TU SALUD por la creación del Área de Prevención Legal para el Asegurado, una iniciativa pionera puesta en marcha en 2021 y que refuerza la protección del profesional sanitario mediante el asesoramiento preventivo, la formación y la gestión anticipada de riesgos derivados de su actividad profesional.

Este servicio innovador complementa la labor que A.M.A. desarrolla desde hace décadas a través de su área de Responsabilidad Civil Profesional, desde donde ya atiende más de 400 consultas anuales y refleja un modelo de apoyo al profesional sanitario basado no solo en la respuesta ante la reclamación, sino también en la formación y el acompañamiento permanente.

En concreto, el Área de Prevención Legal para el Asegurado ofrece un servicio personalizado y directo que permite a los mutualistas analizar, junto a un equipo especializado en derecho sanitario, las posibles consecuencias derivadas de su actividad profesional. Su objetivo es claro: prevenir riesgos, minimizar errores, evitar efectos adversos y contribuir a que los profesionales sanitarios desarrollen su labor con mayor seguridad y tranquilidad, en beneficio tanto del sanitario como del paciente.

Entre sus principales líneas de actuación destacan el asesoramiento y la formación continuada en cuestiones especialmente sensibles de la práctica asistencial, como el consentimiento informado, la historia clínica o los derechos y obligaciones de pacientes y profesionales. Asimismo, también se centra en la prevención de riesgos legales en el ejercicio de la actividad sanitaria y en el acompañamiento especializado ante situaciones de especial complejidad. Este enfoque preventivo permite anticiparse a posibles conflictos antes de que se produzcan, reforzando la seguridad jurídica del profesional.

Actualmente, A.M.A. continúa perfeccionando este servicio, impulsando la formación como una herramienta esencial para la prevención y apostando por la digitalización para facilitar una relación más ágil, cercana y eficiente con sus mutualistas mediante nuevas herramientas online. Con este modelo de acompañamiento integral, que complementa la labor que A.M.A. desarrolla desde hace décadas a través de su área de Responsabilidad Civil Profesional, la Mutua no solo protege al profesional sanitario, sino que contribuye activamente a una asistencia más segura y de mayor calidad para los pacientes.

Un premio al acompañamiento de los sanitarios

El premio fue recogido por la directora general de A.M.A., Raquel Murillo, quien posteriormente agradeció este reconocimiento y señaló que «en A.M.A. llevamos décadas trabajando para acompañar a los profesionales sanitarios y dar respuesta a sus necesidades reales. Que hoy se reconozca esa labor es también una forma de reconocer la importancia de cuidar a quienes cuidan de todos».

Murillo, referente por su experiencia, visión y especialización en el ámbito de la Responsabilidad Civil Profesional, dirige además este ramo en A.M.A., donde la Mutua cuenta actualmente con más de 600.000 asegurados y con un equipo de más de 300 letrados especializados en Derecho sanitario, cifras que reflejan el alcance y la especialización de la entidad en la protección jurídica del colectivo sanitario.

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Con más de 40.000 reclamaciones gestionadas a lo largo de su trayectoria, A.M.A. continúa reforzando un modelo basado en la prevención, el acompañamiento y la protección integral del profesional sanitario. Este reconocimiento supone un nuevo impulso para seguir desarrollando soluciones que contribuyan a un ejercicio profesional más seguro y a una asistencia sanitaria de mayor calidad.