Los incendios se ceban con el sur de Francia: evacuaciones masivas, cientos de hectáreas calcinadas y seis personas heridas

Miles de bomberos franceses permanecen movilizados este viernes en el sur del país ante los grandes incendios que están arrasando cientos de hectáreas en zonas, como Aude o los Pirineos Orientales.

La magnitud inusual de los primeros incendios de la temporada han obligado a llevar a cabo evacuaciones masivas ante la virulencia de las llamas que han destruido algunas viviendas e infraestructuras. El mayor incendio forestal entre los departamentos de Aude y Hérault, donde ya se han consumido casi 950 hectáreas, continúa activo aunque los bomberos ya han conseguido controlarlo tras una noche de arduo trabajo bajo unas condiciones climáticas poco favorables. "La situación evoluciona favorablemente esta mañana; los límites del incendio están controlados. El trabajo realizado sobre el terreno durante toda la noche ha detenido su propagación", indicó la prefectura de Aude este viernes, aunque matizó que a pesar de los avances logrados por los más de 500 bomberos, el incendio aún no está extinguido.

En Bouches-du-Rhône, cerca de Marsella, el incendio de Lançon-Provence ya se encuentra bajo control desde el jueves por la noche, después de arrasar cientos de hectáreas. Aun así, cerca de 150 bomberos permanecerán movilizados las próximas horas "para la vigilancia activa de los focos de incendio" para evitar que las llamas vuelvan a activarse. En Rognac, una dotación de 40 bomberos sigue desplegada para acabar por completo con el fuego, que ya está bajo control.

Seis personas heridas leves

En el departamento de Pirineos Orientales, el incendio que se inició el jueves por la tarde en un camping de Sainte-Marie-la-Mer ya está controlado. El fuego arrasó 30 hectáreas, incluyendo 281 bungalows.

La rapidez de la propagación de las llamas forzó la evacuación de urgencia a 1.700 veraneantes. Seis personas, entre ellas un niño, sufrieron heridas leves, al igual que dos bomberos, y siete policías municipales tuvieron que ser atendidos por inhalación leve de humo.

El incendio llegó hasta las instalaciones de Catana, el segundo mayor fabricante de catamaranes del mundo, y afectó a gran parte de la infraestructura. Esto obligó a desplegar barreras flotantes para evitar la contaminación del puerto.

Incendios “prematuros” y de una magnitud “inusual”

Las autoridades francesas se muestran preocupadas ante unos incendios “prematuros” y de una magnitud poco usual, como consecuencia de un contexto ligado al calor, la sequía y fuertes vientos. Según informó Météo France, ante la llegada de una nueva ola de calor, seis departamentos del sur de Francia permanecerán este viernes bajo la alerta roja por un riesgo "muy alto" de incendios forestales; Pirineos Orientales, Aude, Hérault, Gard, Vaucluse y Bocas del Ródano. Además, otros cinco departamentos están clasificados en naranja por riesgo "alto": Ardèche, Drôme, Var, Aveyron y Allier.

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El ministro del Interior, Laurent Núñez, tiene previsto visitar Aude este viernes, tras la visita del primer ministro Sébastien Lecornu a Marsella el pasado jueves, para presidir una reunión interministerial de crisis.