El incendio de La Bisbal (Girona) quema 1.280 hectáreas y obliga a evacuar una casa de colonias

El incendio que se ha desatado este viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona) ha calcinado ya unas 1.280 hectáreas y ha obligado a evacuar a unas 150 personas de una urbanización y de una casa de colonias de Romanyà de la Selva, donde se alojaban 70 niños.

En una comparecencia ante los medios, el jefe del área regional de Agentes Rurales en Girona, Jaume Bosch, ha señalado que de acuerdo con las primeras estimaciones el fuego ya ha quemado 1.280 hectáreas, aunque sigue activo y está previsto que vaya creciendo en las próximas horas.

El fuego tiene potencial para arrasar un perímetro de 10.000 hectáreas, lo que incluye una superficie del macizo de Les Gavarres y varias zonas de la comarca del Baix Empordà.

El incendio, con un perímetro activo de unos ocho kilómetros desde la cola hasta la cabeza del fuego, avanza a una velocidad de 2,2 kilómetros por hora.

Además de las 12.000 personas confinadas en sus domicilios, el incendio ha obligado a evacuar a 150 personas de la urbanización Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro y de una casa de colonias de Romanyà de La Selva donde se alojaban unos 70 niños y una decena de monitores.

Los desalojados están acogidos en el espacio Ridaura de Santa Cristina d'Aro, municipio cuya población está también confinada.

Detenido un hombre por provocar el incendio cuando trabajaba con una radial

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre acusado de provocar el incendio desatado este viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona) cuando hacía trabajos con una radial al pie de una carretera.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, el hombre ha sido identificado y detenido por estar llevando a cabo unos trabajos que están prohibidos debido al elevado riesgo de incendio.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha censurado la conducta del detenido al recordar que "con un peligro muy alto de incendio, no hay margen para las imprudencias".

La UME envía a 200 militares y 60 vehículos a Cataluña por los incendios forestales

Más de 200 efectivos y 60 vehículos del cuarto batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplazan hacia Cataluña para colaborar con la Generalitat ante la simultaneidad de incendios forestales, especialmente en el Empordà, con un fuego que ya ha afectado a unas 1.280 hectáreas.

Así lo ha anunciado la consellera de Interior, Núria Parlon, en declaraciones a los periodistas desde el centro de mando operativo de la Bisbal d'Empordà (Girona), donde los trabajos con una radial junto a una carretera para instalar señales de tráfico, ha originado un incendio que ha obligado a confinar a unas 12.000 personas.

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Parlon ha reconocido que el escenario es "complicado", ya que el fuego sigue activo, por lo que los Bomberos de la Generalitat han activado a más de 200 efectivos y 12 medios aéreos.