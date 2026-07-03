La historia de la música viguesa se cuela en las bibliotecas de 18 países

Un guía para visitantes por los mejores locales de música rock de la ciudad, un repaso por medio siglo de historia de la que define como «la capital por excelencia de la música en Galicia», así como un recorrido por locales emblemáticos del Casco Vello o un homenaje a aquellos artistas que iniciaron sus proyectos musicales tras la revolución de la movida viguesa y que precisamente quedaron eclipsados por su efecto arrastre, además de sumergirse de lleno en los grupos locales que en los 60 hicieron las delicias de la conocida como generación yeyé. Son las temáticas que el vigués Diego Lamas abordó hace unos años en su proyecto de documentación de la escena musical de la ciudad olívica, «Pentalogía de la Música Viguesa», una iniciativa que se colará a partir de la próxima semana en bibliotecas y archivos internacionales de hasta 18 países diferentes.

Empezando por América Latina para después continuar por Estados Unidos y Canadá y, finalmente, llegar a Europa, aprovechando que se cumple una década desde que inició el proyecto y con el objetivo de divulgar la historia de Vigo desde uno de sus bastiones culturales, su pasado musical, Diego Lamas consideró que el proyecto contaba con la suficiente entidad como para distribuirlo a nivel internacional a través de centros culturales, bibliotecas, centros educativos, círculos empresariales españoles en el extranjero e incluso universidades. Es por esto que decidió ponerse en contacto con los distintos archivos para ofrecer el material de los cinco volúmenes digitalizados de la «Pentalogía de la Música Viguesa», para ponerlos así a disposición de todas aquellas personas interesadas en profundizar en el pasado musical de Vigo y acercarse a la ciudad olívica desde otra perspectiva.

«Como han pasado unos años desde que hice este proyecto, quería darle difusión en otros países para que se impulse la cultura musical de Vigo a nivel internacional y también para animar a la gente a que venga a conocer nuestra ciudad. Es un proyecto sin ánimo de lucro, serán gratuitos y se hará el envío del material digitalizado, con formatos interactivos y totalmente actualizados con respecto a las primeras ediciones de hace 10 años, tanto a bibliotecas como a centros municipales, gubernamentales y también a empresas privadas», comenta Diego Lamas.

Quiero darle difusión en otros países para que se impulse la cultura musical de Vigo a nivel internacional

En concreto, la «Pentalogía de la Música Viguesa» está integrada por cinco volúmenes: «50 años de Rock en Vigo», «Los Increíbles 25 de mediados del 65», «De Bares por Vigo», «Los Mejores Locales de Rock en Vigo» y «La Movida después de la Movida». Este será el material que traspasará fronteras y Diego Lamas comenta que «me gusta mucho la música y, concretamente, siempre me gustó la historia de Vigo. Veía que había libros sobre algunas etapas, sobre todo se incidía demasiado en la movida, pero yo quería tocar otras partes y también todo lo relacionado con los establecimientos, dejando así mi granito de arena en la historia musical viguesa para que todo el mundo pudiera conocerla. De hecho, durante el primer año, cuando se editaron fueron gratuitos para que la gente se los pudiera descargar y tuvieron muy buena aceptación».

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Sobre el trabajo de investigación y de compilación que realizó hace una década, que próximamente se podrá consultar en los archivos internacionales, Diego Lamas hace hincapié en facetas más desconocidas como el fenómeno de la música yeyé. Así, el autor de la «Pentalogía de la Música Viguesa» apunta que «me llamó mucho la atención que en los 60 hubiera tantísimos grupos en Vigo y, en el resto de épocas, también me sorprendió tanta calidad y tantos grupos fuera del entorno de la movida, por lo que quise hacer ver que en Vigo hay mucho nivel musical y que siempre lo hubo».