Artistas en fase de construcción

Uniformadas y con toda su atención puesta en los residuos que los comercios de la calle Príncipe depositaban en la puerta al final de la jornada, como crítica al consumismo excesivo de la sociedad actual, el viernes de la semana pasada se pudo contemplar por el centro de Vigo a una «bandada de pegas» que salió a rapiñar todo el material posible para la futura construcción de sus «nidos». Tras el «hurto», en la mañana de este viernes por fin fueron desenmascaradas públicamente por su profesora del IES Plurilingüe Terra de Turonio (Gondomar), Elena Gómez, quien en uno de los espacios expositivos del Museo MARCO dio paso a su alumnado para proclamar toda una declaración de intenciones: «Somos pegas rabudas e a nosa intención é erixir os nosos niños como fogar temporal no MARCO. Poden parecer caóticos, máis responden á lóxica matemática de crecemento na natureza, feitos con agarimo e precisión, deixan espazo para procesos intuitivos e a improvisación (...) Ter un niño é un dereito. Habitalo, unha reivindicación».

«As pegas» es uno de los colectivos de artistas que ya han iniciado su aportación al nuevo proyecto del museo vigués y que fue inaugurado este viernes, «Artistas en construcción», una iniciativa a caballo entre el ámbito expositivo y educativo que hasta prácticamente finales de año permanecerá en «producción continua», de manera que distintos artistas irán sumando nuevos elementos y su talento siempre bajo una condición: cualquier propuesta deberá ser elaborada de forma colectiva.

Vista interior de la instalación «Balbordo na sala» que simula un caleidoscopio. / Carolina Sertal

Ante una gran pieza central titulada «Balbordo na sala» y que desprende una lluvia de retales de colores hasta el suelo del Patio A3 del museo vigués, escondiendo en su interior una estructura manipulable para replicar el juego visual de los caleidoscopios, el comisario de la instalación, Fermín G. Blanco, explicó que «este proyecto es un tren al que subirse en movimiento y con el que nos vamos a abrir a todos aquellos colectivos o artistas que quieran participar. Esta exposición está cargada de personas, de distintos perfiles, y nos la planteamos como un gran tablero de juego», matizando también que serán cuatro las categorías técnicas de las instalaciones artísticas que albergará la sala: textil, cerámica, carpintería y estereotomía.

Las «troupes» protagonistas

Desde el área de didáctica y comunicación del MARCO, Marta Viana comentó que la nueva apuesta del museo pasa por «un proxecto en construción e con moito potencial porque se sitúa a medio camiño entre o expositivo e o educativo, é un proxecto de mediación, de produción e de investigación ao que se irán sumando artistas e non a título individual, senón que tanto a obra ou a idea proposta ten que estar guiada por un colectivo, o que decidimos denominar ‘troupes’».

En este sentido, Viana detalló que en la primera fase de «Artistas en construcción», que se desarrollará durante todo el mes de julio, tienen especial protagonismo «As pegas», que procederán a diseñar esos nidos artísticos que funcionarán como laberintos y cofres del tesoro, invitando al público visitante a entrar en ellos e incluso esconder objetos; otros de los colectivos participante este mes es la Asociación Escóitasme, autores de «Balbordo na sala», configurado no solo como la pieza central de la sala en la que poder tumbarse en su interior y disfrutar de los coloridos destellos, sino que también cumple la función de mejorar la absorción acústica de la misma, y también es protagonista la «Troupe Diseñatas», de la Fundación Igualarte, responsables de la imagen gráfica y logotipos del proyecto para su aplicación en materiales de difusión de la iniciativa.

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Llegado el otoño, a todos ellos se sumarán nuevos colectivos con nuevas acciones y también artistas que quieran utilizar el espacio para emplear los materiales y las herramientas allí disponibles como recursos para su proceso creativo, espacio de investigación o diseño de prototipos, puesto que otro de los objetivos de esta nueva iniciativa del museo vigués es abrirlo a toda la comunidad artística y educativa.