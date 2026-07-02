Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor Extremo GaliciaAutopista EnergéticaMatricidio O CarballiñoGallegos fallecidos en VenezuelaPXOM de NigránJoven SuperdotadaRenuncia a 15.000 euros en premiosConciertos Castrelos
instagramlinkedin

Asturias

Yolanda Díaz pide un acuerdo "de una vez por todas" para acabar con la corrupción

Tras conocerse la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Socialha rechazado hacer política "a través de los sumarios judiciales"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, que se celebra en la ciudad asturiana de Avilés, y que está centrada en el sector de los cuidados, en el futuro del empleo y la inteligencia artificial.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, que se celebra en la ciudad asturiana de Avilés, y que está centrada en el sector de los cuidados, en el futuro del empleo y la inteligencia artificial. / Eloy Alonso / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Oviedo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado este jueves que en España se adopte "de una vez por todas" un acuerdo que permita acabar con la corrupción en la vida política "tomando las medidas necesarias" para evitar que suceda.

Tras conocerse la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, Díaz ha rechazado hacer política "a través de los sumarios judiciales" y ha abogado por dejar trabajar a los tribunales hacer su trabajo "y depurar las responsabilidades que sean necesarias".

"La corrupción no tiene nombre, tiene que ver con hechos delictivos y, por tanto, es muy grave", ha subrayado la vicepresidenta antes de reclamar ese acuerdo "que falta en el debate político español" para terminar con la corrupción y demostrar que es posible gestionar "de manera limpia".

Así, ha recordado que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) viene recomendando a España que constituya una agencia pública para prevenirla que cuente con personal independiente y que actúe antes de que se produzca, pero que, cuando su partido lo planteó, el Congreso votó en contra de esa iniciativa.

Noticias relacionadas

Díaz ha hecho estas afirmaciones durante la rueda de prensa posterior a la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, que este jueves se ha celebrado en la ciudad asturiana de Avilés y que ha estado centrada en el sector de los cuidados, en el futuro del empleo y la inteligencia artificial.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
  2. Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas
  3. La Audiencia de Pontevedra condena a 14 personas por colaborar en una trama para legalizar barcos con documentación falsa desde Bueu
  4. Cangas adelanta el primer gran bloque de las fiestas do Cristo 2026: Grande Amore, Nadie González, verbena y cultura popular
  5. El 92% de las familias monoparentales de Galicia, abocadas a perder las ayudas de la Xunta al no disponer de un certificado
  6. Los perros al hotel, sus dueños a Cíes
  7. Alerta en el centro de Vigo por el incendio en un restaurante
  8. Buscan en Vigo a una septuagenaria desaparecida desde este lunes

Un fuerte olor a gas obliga a cerrar dos horas el parking subterráneo de Redondela

Un fuerte olor a gas obliga a cerrar dos horas el parking subterráneo de Redondela

El paro baja en 258 personas en la comarca en un año y se sitúa en 7.317 desempleados

El paro baja en 258 personas en la comarca en un año y se sitúa en 7.317 desempleados

Yolanda Díaz pide un acuerdo "de una vez por todas" para acabar con la corrupción

Yolanda Díaz pide un acuerdo "de una vez por todas" para acabar con la corrupción

Tanxugueiras se suma con Manu Chao al proyecto internacional Playing for Change en favor de la Amazonia y de poner fin a la guerra

Tanxugueiras se suma con Manu Chao al proyecto internacional Playing for Change en favor de la Amazonia y de poner fin a la guerra

Dani Fernández actuará en el Náutico con fecha por confirmar

Dani Fernández actuará en el Náutico con fecha por confirmar

Poio oferta mas de un millar de plazas con los espacios Concilia para facilitar la conciliación en verano

Poio oferta mas de un millar de plazas con los espacios Concilia para facilitar la conciliación en verano

Rescatada del agua una bañista en parada cardiorrespiratoria en una playa de Sanxenxo

Rescatada del agua una bañista en parada cardiorrespiratoria en una playa de Sanxenxo

Las playas de A Compostela y O Campanario vuelve a presumir de distintivo de máxima calidad

Las playas de A Compostela y O Campanario vuelve a presumir de distintivo de máxima calidad
Tracking Pixel Contents