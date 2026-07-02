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Tanxugueiras se suma con Manu Chao al proyecto internacional Playing for Change en favor de la Amazonia y de poner fin a la guerra

Colaboran con más de 15 artistas en la canción "Acontecer" que llama la atención sobre cómo estamos envenando el planeta, esclavizando parte de la población y matando seres humanos

El tema propone estar unidos y luchar contra la devastación de la selva del Amazonas y de los ríos más los espacios naturales del planeta

Tanxugueiras, en un callejón de Santiago para el tema &quot;Acontecer&quot;, de Playing for Change en el que cantan con Manu Chao y otros artistas.

Tanxugueiras, en un callejón de Santiago para el tema "Acontecer", de Playing for Change en el que cantan con Manu Chao y otros artistas. / YouTube

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Mar Mato

Mar Mato

Vigo

Su lema es «inspiramos y conectamos el mundo a través de la música». Se trata de Playing for Change, un proyecto que busca a algunos de los mejores artistas de todo el mundo para unirlos para que canten y toquen en canciones juntos. Su acción tiene repercusión mundial y entre las últimas músicas 'fichadas' se encuentran Tanxugueiras.

La colaboración de las gallegas se plasma en el tema «Acontecer», un himno en favor de la Madre Tierra. En el vídeo de YouTube, en el arranque vemos entre la niebla la silueta de Manu Chao mientras este va cantando «Ma-ma, Ma-ma, Ma-ma». A continuación se nos ofrece un plano general de la selva amazónica. Concretamente, el lugar de Manaus, en Brasil.

Al ritmo de «Mamazonia» Manu Chao -con base en Barcelona- prosigue cantando en un solar abandonado con restos de construcción, grafitis en las paredes antiguos y muros que dejan entrever que en un pasado ahí hubo edificios.

Manu Chao, en «Acontecer» de Playing for Change.

Manu Chao, en «Acontecer» de Playing for Change. / YouTube

El siguiente artista invitado es Reinaldo Popó, de Salvador de Bahía. Ha elegido un emplazamiento con edificios de dos plantas de fachadas de colores al fondo y tejados de teja, que recuerdan mucho las construcciones europeas.

De inmediato, la postal idílica de un entorno natural se enlaza con una vasta extensión de terreno repleno de basura donde un gigante tráiler está vertiendo más restos. Al fondo, vemos tierra, árboles y cielo.

En nuevos y diferentes planos se suma Dani Lança, artista lisboeta, así como el acordeonista argentino Ezequiel Acosta, en unas escaleras con la figura de una mujer con túnica y árboles detrás.

Poco a poco vamos descubriendo la letra que nos habla de plástico para comer. Preguntan qué pasará con la noche mientras se va intercalando «Mamazonia». Al ritmos de la música van subrayando que la Amazonia están en extinción.

Otros artistas participantes son Acácio Barbosa, de Lisboa; el colombiano Manuel Pérez Salinas, el jamaicano Joshua Jones; el colombiano Miguel Sánchez; Shaymae Chihab (de Essaouira en Marruecos), el uruguayo Óscar Lorenzo, Ukäi Band (Luanda, Angola), el nipón Hiro Hayashida; el italiano Roberto Luti o el brasileño Alexandre Carlo más Tanxugueiras. Dos de ellas (Aida Tarrío y Sabela Maneiro) aparecen cantando en portugués el estribillo: «Mis personas esclavizadas para cada día trabajar. Mi amor, mi amor es el ser humano».

Tanxugueiras ha colaborado con el tema «Acontecer», de Playing for Change, junto a Manu Chao.

Tanxugueiras ha colaborado con el tema «Acontecer», de Playing for Change, junto a Manu Chao. / YouTube

La parte de Tanxugueiras, desde Compostela

Sabela y Aida han elegido un callejón de Santiago de Compostela para su imagen en el vídeo. Se encuentra entre el lateral de la hospedería de San Martín Pinario, en la zona monumental, y unas casas bajas frente a la Facultad de Medicina. Desemboca en la calle frente al Convento de San Francisco.

Por su parte Alexandre Calo canta un mensaje para acabar la guerra y estar unidos. Entre estos y otros artistas ya llevan acumuladas más de 570.000 reproducciones en 13 días.

Al final del vídeo regresamos a una vista de pájaro sobre las copas de los árboles en la Amazonia mientras resuena la petición de acabar con la guerra.

Más de 1.400 artistas de un proyecto global

Playing for Change señala en su web que ha producido alrededor de 70 canciones por todo el mundo con la participación de más de 1.400 artistas. Su quehacer incluso fue reflejado en documentales como «A cinematic discovery of street music» o «Peace through music».

En su web, nos presentan la musicoteca con los temas y vídeos logrados a lo largo de los años. A mayores cuentan también con una fundación sin ánimo de lucro. la crearon en el año 2007. Hasta ahora han desarrollado programas de educación y música en 13 países. La Fundación se hizo con el premio «Polar Music» en 2019.

Otra aportación destacada de la iniciativa son sus playlists. De esta manera, podemos escuchar listas de temas de artistas nativos americanos que trasladan el legado de los antecesores; de Manu Chao; Roberto Luti; Bob Marley; con los ritmos de Colombia, África y Brasil o también de mujeres.

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Por otra parte, Tanxugueiras acaba de lanzar el cuarto disco de su carrera, «O cuarto». En este 2026 cumplen diez años de vida. Para celebrarlo ofrecerán un concierto especial en el Coliseum de A Coruña en octubre.

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