Galicia edita ocho libros al día y seis de cada diez salen en gallego

El libro gallego vive uno de sus momentos más fértiles de los últimos años. Galicia edita alrededor de 3.000 títulos al año, lo que equivale a algo más de ocho libros cada día. La cifra permite poner dimensión diaria a una actividad que suele medirse en balances anuales: cada tres horas, aproximadamente, sale al mercado una nueva publicación impulsada desde el ecosistema editorial gallego.

El peso del gallego en esa producción es mayoritario. Según los últimos datos manejados por la Consellería de Cultura, seis de cada diez libros editados en Galicia están en gallego. Traducido a números, supone en torno a 1.800 títulos al año, casi cinco al día. El resto, unos 1.200 títulos anuales —algo más de tres al día—, se reparte entre el castellano y otras lenguas, ya que el balance público no desglosa en exclusiva cuántos corresponden solo al castellano.

El negocio

La fotografía económica también acompaña. El sector editorial gallego factura 27,6 millones de euros, de los que 14 millones corresponden a libros en gallego. Es decir, más de la mitad de las ventas vinculadas al sector proceden ya de obras en la lengua propia. La edición en gallego no solo pesa en número de títulos, sino también en negocio.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, defendió este jueves en la clausura del Encontro da Edición 2026, celebrado en el Consello da Cultura Galega, que el sector atraviesa un “buen momento”, con los mejores datos de oferta y consumo cultural. Lo hizo acompañado por el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, en una intervención en la que vinculó el crecimiento editorial con el esfuerzo de las empresas, el compromiso con la lengua y el apoyo público.

Ayudas de la Xunta

La Xunta moviliza este año tres millones de euros en medidas de respaldo al libro. Dentro de ese paquete figuran 250.000 euros para la edición de obras, una línea que permitirá a medio centenar de editoriales sacar adelante alrededor de 300 títulos. Cultura reserva además 200.000 euros a la traducción, con apoyo a más de 20 editoras para publicar cerca de un centenar de libros.

El mapa de ayudas no se limita al libro tradicional. La Consellería incluye también 150.000 euros para audiolibros y libros de lectura fácil, dos formatos pensados para ampliar públicos y facilitar el acceso a la lectura. A esta cantidad se suman 550.000 euros para mejorar las colecciones de las bibliotecas públicas y acercar novedades editoriales en gallego a cerca de 200 concellos.

El Gobierno gallego enmarca estas medidas en una estrategia más amplia de apoyo a la creación literaria. Entre 2022 y 2025, según expuso López Campos, la inversión autonómica en este ámbito superó los 4,2 millones de euros, un 31% más que en los años anteriores. Cultura mantiene además la colaboración con la Federación de Librarías de Galicia para organizar el circuito de Feiras do Libro, que cada año reúne a unos 300.000 visitantes y que, según la Xunta, registra una facturación al alza.

Niveles de lectura

El otro gran eje del balance es la lectura. Galicia se sitúa por encima de la media española en los índices lectores: el 96,5% de la población mayor de 14 años lee en algún medio o soporte, 1,4 puntos más que el conjunto del Estado. La Xunta destaca también el avance de la lectura en gallego: el porcentaje de personas que leen de forma ocasional o habitual en esta lengua creció casi nueve puntos hasta alcanzar el 72%.

El crecimiento del sector editorial se apoya, por tanto, en una doble realidad: se publican más libros y hay más lectores potenciales. El reto está ahora en consolidar esa tendencia, reforzar los canales de venta y asegurar que el aumento de títulos se traduzca en más circulación real de libros, tanto en librerías como en bibliotecas, centros educativos y plataformas digitales.

El Plan de la Xunta

La hoja de ruta de la Xunta pasa por el Plan de Dinamización da Lectura de Galicia, dotado con 60 millones de euros y 115 medidas hasta 2029. Entre las actuaciones más inmediatas figuran la creación del Observatorio da Lectura y la celebración del primer encuentro de clubs de lectura de toda la comunidad.

Noticias relacionadas

El sector llega a este nuevo balance con una producción diaria que permite tomar conciencia de su tamaño: ocho libros al día en Galicia, casi cinco de ellos en gallego. Una cifra que resume el músculo de una industria cultural que no solo edita, sino que sostiene librerías, bibliotecas, autores, traductores, ilustradores, correctores, distribuidores y lectores.