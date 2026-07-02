Máxima alerta
Cientos de evacuados por tres incendios forestales en el sur de Francia
Al menos 200 bomberos combaten un incendio forestal de grandes proporciones en el sur de Francia
Cientos de personas tuvieron que ser evacuadas por el avance de tres incendios en la fachada mediterránea francesa, el más extenso entre los departamentos de Hérault y Aude, y los otros dos en el de Bocas del Ródano, que hasta este jueves por la mañana habían quemado unas 1.200 hectáreas.
La Prefectura (delegación del Gobierno) del Aude explicó en un comunicado publicado con la situación a las 7.30 que el fuego que comenzó el miércoles por la tarde en la sierra de Oupia, a una treintena de kilómetros al norte de la ciudad de Narbona, había recorrido unas 900 hectáreas. En el momento álgido se habían movilizado hasta 800 bomberos con 150 vehículos y una treintena de gendarmes.
La Prefectura precisó que esta mañana había podido empezar a operar allí un avión bombardero de agua de tipo DASH pero que las condiciones meteorológicas seguían siendo desfavorables, con vientos de hasta los 60 kilómetros por hora.
También indicó que se habían habilitado centros para acoger a las personas siniestradas y que varias carreteras departamentales estaban cerradas a la circulación.
El incendio, que se inició hacia las 16.30 del miércoles en la sierra de Oupia, condujo a evacuar a unas 200 personas en los municipios de Pouzols-Minervois y Mailhac.
En las Bocas del Ródano, el departamento con capital en Marsella, dos incendios también obligaron a las autoridades a llevar a cabo evacuaciones, en particular en la localidad de La Fare les Oliviers, aunque esta mañana pudieron volver a sus hogares las 600 personas que los habían tenido que abandonar el miércoles.
La Prefectura de la Región Provenza Alpes Costa Azul señaló esta mañana en su cuenta de X que el fuego allí estaba estabilizado en uno de los flancos, con la protección de las viviendas, mientras que en el otro incendio en torno a la ciudad de Rognac, el fuego había quedado fijado.
Según los bomberos, las llamas habían recorrido unas 300 hectáreas en total, en particular un almacén de una empresa de obras públicas.
Seis departamentos de la fachada mediterránea francesa, desde la frontera española a la Costa Azul, se encuentran este jueves en alerta máxima por el riesgo de incendios.
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Fuente: El Periódico
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