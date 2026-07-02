El carbono 14 afina el pasado gallego con dataciones de 27 bienes patrimoniales

El pasado gallego acaba de ganar precisión. La aplicación de la prueba del carbono 14 a restos botánicos recuperados en más de una veintena de yacimientos ha permitido poner fecha a 27 bienes patrimoniales que abarcan un amplio arco temporal, desde el Neolítico hasta la Edad Media. El estudio, impulsado por la Xunta y encargado al Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, permite aclarar cronologías que hasta ahora permanecían abiertas y reordenar algunas certezas sobre la prehistoria y el mundo castreño en Galicia.

Los resultados fueron presentados este jueves en Santiago por el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, quien destacó el valor de una investigación basada en muestras arqueobotánicas de vida corta, como semillas de cereal. Esa elección no es menor: frente a otros restos que pueden arrastrar márgenes de error más amplios, este tipo de materiales permite afinar con mayor precisión el momento en el que fueron usados o depositados.

Lugo, Arousa, Cedeira, ...

Entre los hallazgos más destacados figura O Castro da Casilla, en Lugo. Las dataciones sitúan allí la casa comunal alargada —conocida como longhouse— más antigua localizada hasta ahora en el noroeste peninsular. El carbono 14 encaja esta estructura en el Bronce Inicial y la adelanta respecto a otros ejemplos conocidos, como el de Setepías, en Cambados.

El estudio también aporta luz sobre el mundo funerario prehistórico. En Punta Riasón, en A Illa de Arousa, la investigación ha permitido resolver la cronología de una cista y situar en el Bronce Inicial dos espirales de plata que formaban parte del ajuar funerario. La datación confirma así la antigüedad de unas piezas singulares dentro del registro arqueológico gallego.

Otra de las conclusiones afecta al mundo castreño. Por primera vez se ha conseguido fechar una parrilla cerámica en este contexto cultural, un tipo de pieza que hasta ahora se vinculaba de forma preferente a la tradición romana. La nueva cronología apunta, sin embargo, a fechas anteriores, lo que obliga a revisar su interpretación.

El programa también ha permitido precisar la historia de O Castro de Sarridal, en Cedeira. Allí, los niveles de uso de la sauna castreña se prolongan hasta el cambio de era, un dato relevante para comprender la continuidad de determinadas prácticas y espacios en los castros gallegos.

Extender el programa

Para la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, los resultados confirman la utilidad de incorporar de forma sistemática este tipo de análisis en las excavaciones arqueológicas. La Xunta defiende que la recogida rigurosa de muestras y su correcto procesado pueden convertirse en una herramienta decisiva para afinar la lectura de los yacimientos y de los materiales que ya se conservan en depósitos e instituciones.

La intención del Gobierno gallego es extender este tipo de programas tanto a las excavaciones en marcha como a muestras antiguas procedentes de intervenciones anteriores. El objetivo: seguir poniendo fecha, con mayor exactitud, a una parte del patrimonio gallego que aún guarda preguntas pendientes.