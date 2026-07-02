Galicia llena el verano de música: así queda el mapa y el calendario de los principales festivales gallegos para julio, agosto y septiembre

Desde ayer, el Resurrection Fest vuelve a convertir Viveiro en la capital del heavy metal mundial y Deep Purple estrenará este jueves los tan esperados conciertos de Castrelos. Si el fin de semana el Galicia Fest llenaba Vigo de música con su nueva edición, la entrada de julio da el pistoletazo de salido a tres meses cargados de festivales y conciertos en Galicia.

La temporada de eventos musicales no empieza ahora, junio ya nos dejó momentos estelares como las actuaciones de Katy Perry y Linkin Park en el Son do Camiño o la despedida del Surfing the Lérez en Pontevedra. Pero en los próximos meses se concentrará la mayor parte de estos eventos, con ofertas dirigidas a

Entre julio y septiembre Galicia contabiliza más de 30 grandes festivales y muchos otros dirigidos a nichos musicales más específicos, revalidando la posición de la comunidad como uno de los destinos festivaleros de referencia en la Península. Con todo, este año encontramos menos eventos que el anterior, lo que sumado al anuncio de la cancelación del Reggaeton Beach Festival de Nigrán o el ya mencionado final del Surfing, nos hace preguntarnos si este sector ha alcanzado ya su pico.

Mapa y calendario de los Festivales de Galicia del verano 2026

Aunque para muchos de estos eventos ya se han agotado las entradas, la mayoría de interesados todavía están a tiempo de encontrar abonos y entradas por día para disfrutar de sus grupos favoritos en escenarios tan especiales como la isla de San Simón, el Monte do Gozo, Castrelos o A Mariña.

Además de la música, muchos de estos festivales son una oportunidad perfecta para descubrir pueblos y paisajes gallegos únicos. Ya sea para disfrutar de la tradición marinera de Burela en el Osa do Mar, callejear por una ciudad de Vigo en ebullición durante O Marisquiño o pasarte un rato en las termas aprovechando el PortAmérica; en este mapa hemos situado los festivales más populares del verano gallego.

Si quieres saber qué festivales gallegos te pillan disfrutando de tus vacaciones de verano o cuáles podrás disfrutar incluso si te toca trabajar, aquí te dejamos el calendario completo de los principales festivales de Galicia para los próximos meses.

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El verano se presenta caluroso y, a falta de aire acondicionado, qué mejor que la buena música para hacerlo más llevadero.