La Real Academia Galega de Ciencias entrega su Medalla de Oro a la Fundación Barrié por su apoyo al avance científico

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) hizo entrega este miércoles en el Paraninfo de la Universidad de Vigo de su Medalla de Oro, su máxima distinción y reconocimiento que creó para reconocer el apoyo de profesionales y entidades al desarrollo de la ciencia en nuestra comunidad. En concreto, esta primera Medalla de Oro recayó en la Fundación Barrié, cuya presidenta, Pilar Romero, fue la encargada de recogerla de manos del presidente de la RACG, Juan Lema. La Fundación Barrié colabora con la RAGC desde sus inicios, un mano a mano que recientemente se materializó en la creación de los Premios de Investigación Fundación Barrié-RAGC, que tal y como destacó el presidente de la Academia «permiten recoñecer a mellor ciencia que se fai en Galicia, poñer en valor o traballo das nosas investigadores e investigadoras e transmitir á sociedade a mensaxe fundamental que Galicia ten ciencia de primeiro nivel, talento e futuro».

En el acto de entrega de la distinción, Juan Lema recordó que la Fundación Barrié cumple 60 años ininterrumpidos de mecenazgo en Galicia: «Seis décadas de apoio sostido á educación, á cultura, á acción social e, dun xeito moi singular, á ciencia e á investigación. Non é esaxerado afirmar que, historicamente, é a institución civil que máis contribuíu ao progreso da ciencia e da investigación en Galicia». Asimismo, Lema destacó que hoxe recoñecemos unha traxectoria exemplar, pero tamén unha maneira de entender o compromiso con Galicia: confiar no talento, apostar pola educación, impulsar a investigación, coidar a cultura e contribuír, con xenerosidade e visión de futuro, ao progreso colectivo. A Fundación entendeu que a ciencia non medra illada: precisa universidades fortes, institucións sólidas, cultura, empresas innovadoras, sociedade civil activa e unha cidadanía que confíe no coñecemento. Esa visión ampla é precisamente a que a Real Academia Galega de Ciencias quere recoñecer hoxe».

El presidente de la institución académica aseguró que «nun momento no que Galicia afronta desafíos decisivos, desde a transición ambiental e dixital ata a retención do talento, desde a innovación industrial ata a cohesión social, o exemplo da Fundación Barrié conserva plena actualidade. O seu percorrido lémbranos que o futuro non se improvisa; constrúese con educación, con investigación, con cultura, con colaboración institucional e cunha confianza sostida nas capacidades das persoas».

Por su parte, Pilar Romero manifestó que recogía el reconocimiento con «enorme gratitude e cun profundo sentido de responsabilidade. É un recoñecemento que sentimos compartido con todas as persoas que fan avanzar a ciencia co seu traballo e compromiso». Asimismo, la director de la entidad, Carmen Arias, agradeció la distinción afirmando que «o feito de que proceda precisamente da RAGC faina aínda máis valiosa para nós, porque representa o recoñecemento dunha institución que simboliza a excelencia científica de Galicia e de quen consagrou a súa vida ao avance do coñecemento».

En su intervención, Carmen Arias también quiso recordar la visión de Pedro Barrié, fundador de la entidad, señalando que «unha sociedade industrial moderna non pode progresar sen unha adecuada investigación científica e técnica, e para que esta poida levarse a cabo é preciso apoiar centros onde os investigadores poidan traballar coas garantías necesarias. É neste contexto onde a Fundación desenvolveu unha importante labor».

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Al acto asistieron, además de académicas y académicos y miembros del Patronato de la Fundación Barrié, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez; la rectora de la Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras; el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao; la rectora de la Universidade de Vigo, Carmen García; la directora de la Fundación Barrié, Carmen Arias; y la presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra.