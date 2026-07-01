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Citas poéticas

A poesía de Yolanda Castaño e Branca Trigo, en dous festivais poéticos en Vigo esta semana

A cidade acolle hoxe e mañá o Festival de Artes Poéticas Astrolabia con Yolanda Castaño, Mónica de Nut e Marcos de la Fuente, entre outras voces

Branca Trigo e varios músicos preparan un espectáculo único para mañá venres en Évame Oroza

Yolanda Castaño.

Yolanda Castaño. / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA

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Mar Mato

Mar Mato

Vigo

Vigo acolle entre hoxe e mañá o novo Festival de Artes Poéticas Astrolabia, unha iniciativa que reunirá a voces destacadas da poética e da música. Entre elas, a Premio Nacional de Poesía Yolanda Castaño que estará acompañada na música polo vigués Isaac Garabatos.

Será a partir das oito e media desta tarde no Vitruvia Café, antigo Aeroclub. Na sesión, tamén poderemos disfrutar da creación de Rumia e Marcos de la Fuente, precisamente este último é o organizador do festival. Lembremos que dirixiu durante moitos anos o extinto Festival Kerouac. Esta é a nova singladura nas música e versos.

Vigo. Branca Trigo.

Vigo. Branca Trigo. / Jose Lores

Mónica de Nut e ISGA Collective

A poesía retornará con Astrolabia ao día seguinte. Mañá será na Taberna do Náutico, tamén dende as 20.30 horas. Nesta ocasión, actuarán ISGA Collective con Mónica de Nut. Tamén participarán ao longo da noitiña Lontras, Belish e Laura Álvarez.

Baixo o lema de «O mar na voz», o festival está apoiado pola Xunta de Galicia, o Xacobeo 2027, o Concello de Vigo, o Vitruvia e A Taberna do Náutico.

Branca Trigo, nun espectáculo irrepetible

Por outra parte, a urbe olívica tamén presenta estes días o festival poético «Máis alto que o ceo». A cita será mañá 3 de xullo. Nesta ocasión, está convidada a poeta Branca Trigo cos músicos Macarena Montesinos, Xavier Bértolo e L.A.R. Legido coa direccón de Miguel Seoane.

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Todas elas e eles poñerán en escena «Trigo nas fronteiras». Trátase dun espectáculo de produción propia pensado para o certame de Évame Oroza. De feito, vanno ofrecer na sede da asociación no Casco Vello Alto de Vigo a partir das oito da tarde. Neste caso, pensan xerar pezas «únicas e irrepetibles».

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