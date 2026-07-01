Isaac Torres, de 'La isla de las tentaciones', llora una trágica pérdida: "Quiero despertar de esta pesadilla"

El universo de los realities se ha quedado conmocionado ante la última y más dolorosa publicación de Isaac Torres. El que fuera uno de los participantes más polémicos y conocidos de 'La isla de las tentaciones' atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida tras sufrir un trágico e inesperado golpe: la muerte de Candela, su perrita de la raza teckel.

El catalán, completamente roto y desconsolado, ha compartido la triste noticia a través de un post conjunto en Instagram con su expareja, Dana García, con quien compartía la custodia del animal. Ambos han querido rendir un emotivo homenaje a su fiel compañera, que ha perdido la vida de forma repentina tras sufrir un fatídico atropello.

"Quiero despertar de esta pesadilla", arranca el desgarrador comunicado con el que la expareja ha querido despedirse públicamente de su mascota. Con el corazón roto, han plasmado el profundo dolor que sienten ante una pérdida tan injusta: "Esta mañana la vida nos ha roto el corazón. Nunca imaginamos que la última vez que te vimos sería la última de verdad".

Para el ex de Lucía Sánchez y su última pareja, la pequeña Candela era un miembro fundamental de su día a día. "Nos quedaban tantos 'después', tantos paseos... Nos quedaba toda una vida contigo", expresan en la publicación, que rápidamente se ha llenado de muestras de cariño por parte de sus seguidores y otros rostros televisivos. En el post, además, han destacado la conexión tan especial que existía entre el propio Isaac y la perrita: "Erais un equipo, una mirada os bastaba".

Esta terrible tragedia llega en un momento de distanciamiento entre Isaac Torres y Dana García. Aunque la pareja decidió poner fin a su relación sentimental hace algunas semanas, ambos mantenían un vínculo muy estrecho por el bienestar de sus dos mascotas. Ahora, este doloroso trance les ha obligado a unirse de nuevo para apoyarse mutuamente y, sobre todo, para cuidar de Brownie, el otro perrito de la familia y hermano de Candela, que ya acusa su ausencia.

"Esto es muy duro, pero hay que ser fuerte por él. Anoche la buscaba y esta mañana se ha levantado triste", ha compartido Dana a través de sus stories, visiblemente afectada.

Pocas horas después de lanzar el comunicado, el propio Isaac Torres ha reaparecido en sus redes sociales para romper su silencio y agradecer la oleada de apoyo recibida, aunque ha reconocido no tener fuerzas para apenas nada.

"Van a ser días superduros. Os agradezco muchísimo todos los mensajes de cariño, pero tened en cuenta que no tengo cuerpo para responder", explicaba el televisivo con la voz entrecortada mientras acariciaba a su otra mascota.

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A pesar de la devastación, 'Lobo' saca fuerzas de flaqueza por el miembro que todavía queda en casa: "Se nos ha ido una parte de nuestra alma a los dos, pero hay que continuar por Brownie, que es el pequeño demonio de la casa". Una durísima despedida que la expareja ha cerrado con una promesa de amor eterno: "Te queremos para siempre. Mamá y papá".