'Bajo tierra': el videopodcast que reconstruye la tragedia del metro de Valencia 20 años después

Una tragedia "imprevisible" e "inevitable". Es la explicación que durante años mantuvieron los responsables de la Generalitat Valenciana y de FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana) sobre el accidente de metro de Valencia ocurrido el mediodía del 3 de julio de 2006 en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. Víctimas y familiares, condenados durante años al silencio y al olvido, consiguieron que la Fiscalía y la Audiencia de Valencia reabrieran la causa tras años de denuncias y concentraciones. El 27 de enero de 2020 cuatro de los ocho directivos de la empresa autonómica de transportes que estaban imputados fueron condenados tras admitir lo que las víctimas llevaban años denunciando: el accidente de metro de Valencia era previsible y evitable.

Coincidiendo con el 20 aniversario de una de las peores tragedias de la historia moderna de la Comunitat Valenciana, el diario Levante-EMV, diario del mismo Grupo que este periódico, Prensa Ibérica, estrena 'Bajo tierra: el accidente de metro de València', un videopodcast original que analiza a fondo todo lo ocurrido aquel 3 de julio en la curva de la estación de Jesús de Metrovalencia. Un audiovisual que destaca todas las claves de un caso que estuvo marcado por el dolor de las víctimas, la censura en algunos medios de comunicación y la manipulación política.

Tres episodios

Dividido en tres episodios y de la mano de las y los periodistas de Levante-EMV Isabel Olmos, Elena Martínez, Laura Ballester, Paula Fernández, David García, Marta Rojo y Esteban San Canuto la producción hace un recorrido en profundidad a lo largo de una historia que tardó 14 años en obtener respuestas. El primer capítulo del videopodcast, que estará disponible en en esta web, así como en las plataformas Youtube, Spotify y Apple Podcasts, se estrena este miércoles, 1 de julio. Bajo el título 'La curva de Jesús', se analiza todo lo que ocurrió aquel fatídico 3 de julio entre las estaciones de Plaza de España y Jesús.

Las víctimas de la tragedia ferroviaria y sus familiares serán los protagonistas de la segunda entrega, disponible a partir del jueves, 2 de julio, que tiene como título 'Las víctimas y su lucha contra el olvido'. A través de los testimonios de aquellas personas que lideraron una lucha que durante años estuvo condenada al ostracismo, el audiovisual recoge las denuncias de las familias, que se constituyeron en la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3J), y que el día 3 de cada mes, hasta en 105 ocasiones, tomaba la Plaza de la Virgen de Valencia para exigir justicia contra los "0 responsables".

El desenlace del videopodcast de Levante-EMV por el 20 aniversario del accidente de metro de Valencia llegará el día 3 de julio, coincidiendo con la efeméride. Bajo el título 'La justicia que llegó 14 años tarde', el último episodio se centra en la causa judicial que trataba de determinar las posibles responsabilidades penales. Después de dos archivos de la causa y la reapertura de la misma varios años después, el 27 de enero de 2020 cuatro de los ocho imputados, todos ellos exdirectivos de FGV, aceptaron una condena reducida de 22 meses de prisión tras reconocer su responsabilidad.

'La curva de Jesús'

¿Qué pasó el 3 de julio de 2006 en el túnel que conecta las estaciones de Plaza de España y Jesús? ¿Cómo ocurrió esta tragedia que ha marcado la historia de València? Esas son algunas de las preguntas que responde el primer episodio del videopodcast original de Levante-EMV "Bajo tierra: el accidente de metro de València". Mientras la ciudad se preparaba para su primer gran evento y miles de peregrinos recorrían las calles de la capital para asistir al V Encuentro Mundial de las Familias, una cita que estuvo protagonizada por la visita del Papa Benedicto XVI, debajo de la superficie estaba a punto de suceder una tragedia que lo cambiaría todo.

A las 13.03 horas el tren 2068, conducido por Joaquín Pardo Tejedor, arrancaba de la estación de Plaza de España rumbo a la de Jesús. Una parada a la que nunca llegó. En el trayecto de menos de un kilómetro el convoy descarriló, impactó contra una pared del túnel y volcó, arrojando a los primeros 41 fallecidos sobre las vías, tras la caída de los vidrios de los ventanales. Finalmente un total de 43 personas perdieron la vida y otras 47 resultaron heridas.

Disponible el 1 de julio

Mientras unos luchaban por sobrevivir, otros empezaban a construir una estrategia: la del olvido y la del silencio. Una versión, la esgrimida por los responsables de la Generalitat Valenciana y FGV, que defendían que el accidente fue "imprevisible" e "inevitable", y que apuntaban a un exceso de velocidad como el motivo; y al maquinista del convoy como el único responsable.

Mientras los responsables trataban de dar carpetazo rápido al asunto, la verdad comenzó a abrirse paso. Una realidad que dejaba en evidencia una línea de metro envejecida con trenes al límite de su vida útil, advertencias internas, informes que alertaban de riesgos y sistemas de seguridad insuficientes.

Noticias relacionadas

Disponible a partir del miércoles, 1 de julio, 'La curva de Jesús', primer episodio del videopodcast de Levante-EMV por el XX aniversario del accidente de metro de València, analiza todas las claves de un viaje bajo tierra al lugar donde el ruido se detuvo y el silencio lo cubrió todo.

Fuente: Levante - EMV