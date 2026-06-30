Artes escénicas
O modelo cultural da Sala Ártika en Vigo acada un fito histórico superando os 15.000 espectadores na súa última tempada
A sala viguesa presenta o balance co que bateu récord de afluencia de público e avanza a que define como a programación «máis ambiciosa» dende que iniciaron a súa andaina, que reunirá a 28 compañías con 25 espectáculos e cinco festivais e ciclos
É un dos catros espazos incluídos na convocatoria bienal da Xunta de Galicia para este tipo de recintos, a través da cal recibe 150.000 euros para reforzar a súa oferta cultural até 2027
Conscientes e convencidos de que a cultura é o primeiro que «se destrúe» e do que «se prescinde» cando agroman tempos de «violencias» e de inestabilidade, froito dunha aposta firme polas propostas alternativas e grazas a un coidado traballo que pasa pola mediación, a formación e a consolidación da comunidade, así como pola creación de público, a Sala Ártika constitúe na actualidade todo un exemplo de resistencia e referencia cultural non só na cidade de Vigo, senón tamén a nivel autonómico e mesmo nacional. Reflícteno así os datos do balance que presentaron este martes, pois a sala viguesa vén de asinar un fito histórico superando os 15.000 espectadores e espectadoras na súa última tempada, unhas cifras que, tal e como asegurou o produtor Anxo Fernández, «para unha sala independente son bastantes importantes e avalan o noso traballo convertíndonos en referencia a nivel nacional», ao que o director Marcos Alonso engadiu: «Este foi un ano moi bo para nós, un ano de inflexión no que conseguimos mellorar moito os ratios de público e temos máis ilusión que nunca».
Acompañados polo director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil; a vicepresidenta da Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, e o concelleiro de Cultura no Concello de Vigo, Gorka Gómez, Marcos Alonso e Anxo Fernández fixeron un repaso pola actividade do último ano, destacando moi especialmente o volume de gasto, que ronda os 321.000 euros, dos cales case un 53% corresponden a achegas das diversas administracións públicas e obedecendo o 47% restante a recursos propios, poñendo o foco no importante esforzo económico que asume a sala.
Nun exercicio de transparencia, dende Ártika tamén se compartiron as contías coas que cada unha das institucións públicas apoia a iniciativa. Neste senso, cómpre destacar que a sala viguesa é unha das catro incluídas na convocatoria bienal da Xunta de Galicia para este tipo de recintos, a través da cal recibe 150.000 euros para reforzar a súa oferta cultural até 2027. Así mesmo, do Goberno central perciben 20.800 euros, namentres que o Concello de Vigo destina 10.000 euros. Anxo Fernández defendeu que Ártika «é un motor cultural dentro da provincia de Pontevedra e ten impacto directo no público familiar e adulto» e, a este respecto, sinalou que a aposta do Executivo autonómico polo seu traballo outórgalles «maior estabilidade» e agradeceu a implicación do Concello de Vigo, mais tamén reivindicou que «damos vida cultural ao longo de todo o ano e é necesaria unha proposta máis acorde a este volume de actividade», comprometéndose o concelleiro Gorka Gómez a ir incrementando o financiamento.
Programación de setembro a decembro de 2026
Con respecto á oferta cultural definida para o último trimestre do ano, esta artéllase arredor do VII Festival Comediártiko, a Programación Off, o XII Festival Pequeártiko de Nadal, o ciclo musical Kamarártika, a programación regular e o Festival Agarima, iniciativa esta última dirixida a novos creadores que tras unha primeira experiencia celebrada o ano pasado finalmente pasa a integrarse na oferta habitual da sala. En total, 28 compañías con 25 espectáculos e cinco festivais e ciclos nutrirán de talento a sala viguesa que dá un salto cuantitativo na súa aposta polas artes escénicas de ámbito autonómico e nacional.
Non queremos que o achegamento ás artes escénicas sexa puntual, senón de xeito continuado
Teatro, danza, circo, música e monicreques, ademais de faladoiros ao remate dalgunhas funcións e tamén actividades formativas, son as distintas disciplinas que rexen as propostas que aterrarán neste espazo cultural da cidade olívica. Anxo Fernández indicou, neste senso, que a nova programación «non é unha listaxe de funcións sen máis, senón que é unha maneira de entender a cultura, que pasa pola responsabilidade compartida, polo común, traballando tamén cos escolares, porque formamos parte do ecosistema cultural que cada vez toma máis pulo en Vigo». Neste punto, o produtor remitiu novamente aos ratios de público acadados e afirmou que as cifras «falan dunha resposta real, a xente confía en Ártika como un espazo cultural vivo e estable, falan tamén do traballo de equipo de xestión, da nosa propia compañía e do traballo de mediación para a creación de públicos, posto que non queremos que o achegamento ás artes escénicas sexa puntual, senón de xeito continuado a través de coloquios, residencias artísticas, formacións, etc».
A programación completa de setembro a decembro da sala viguesa xa está dispoñible para a súa consulta na web de Ártika.
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