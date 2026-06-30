Ya en vigor: estas son las normas para las autocaravanas y campers en Galicia durante este verano

Termina junio y miles de gallegos se preparan para empezar las tan esperadas vacaciones de verano. Tal y como ha ido la tendencia en los últimos años, se espera que muchos usuarios de campers y autocaravanas aprovechen para hacer escapadas por Galicia.

Aunque las caravanas cuentan con lugares designados para aparcar en campings o algunos destinos turísticos, los usuarios de campers muchas veces desconocen que pueden o no hacer con su vehículo a la hora de acampar. A todos esos usuarios, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido recordarles las nuevas normativas que rigen a estos vehículos para este 2026.

Nuevas normas para autocaravanas y campers

Desde la pandemia de Covid-19, los usuarios de caravanas y furgonetas campers no han parado de multiplicarse. La necesidad de minimizar espacios públicos como trenes o aviones durante esa época y la búsqueda de espacios poco masificados generaron un interés en este tipo de vehículos que vino acompañado de una mayor oferta en el mundo del motor y de la customización de furgonetas.

Esta tendencia ha seguido en alza hasta el punto de alcanzar en 2026 un aumento del 84% en matriculaciones de caravanas respecto a 2025. En esta línea, España apenas disponía de 183 áreas para estos vehículos en 2015: ahora hay más de 1.000.

Ante el nuevo volumen de caravanas y campers que recorren las carreteras del país, la DGT introduce tres nuevas normativas para estos vehículos que afectan a tres puntos distintos: los plazos de la ITV, las zonas de acampada y las maniobras de parada y estacionamiento.

Plazos para la ITV

La legislación actual especifica nuevos plazos para la Inspección Técnica de Vehículos en el caso de las autocaravanas (vehículos de categoría M) y furgonetas campers (categoría N). Cada uno de estos transportes contará con su propio plazo.

Para las autocaravanas, la frecuencia con la que deberán pasar la ITV será:

Exento hasta los 4 años de antigüedad .

. Bienal a para antigüedad superior a los 4 años .

. Anual para antigüedad superior a los 10 años.

En cuanto a las furgonetas camper, su frecuencia será la siguiente:

Anual hasta los 10 años .

. Semestral para antigüedad superior a los 10 años.

Dónde pueden acampar estos vehículos

La normativa también atañe a la legislación autonómica relativa a la regulación de las áreas de acogida de autocaravanas como modalidad de alojamiento turístico. En la práctica, esto se traduce en que estos espacios deben cumplir con una serie de requisitos.

Tal y como recoge el texto referido a los espacios de acogida para autocaravanas, estos deben contar con «una serie de servicios necesarios para estos vehículos y estar adecuadamente señalizadas para que los usuarios puedan identificarlas con facilidad».

Entre los identificativos que deben tener estos espacios está la nueva señal S-129 'Punto de vaciado de caravanas y autocaravanas', recogida en el Catálogo de Señales verticales de 2025 y que indica la situación de un punto de vaciado de aguas residuales para estos vehículos.

Cambios en la parada y estacionamiento

Ya en vigor para este verano, las autocaravanas pueden realizar las maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones y limitaciones que cualquier otro vehículo.

Como señala Tráfico: «La Ordenanza de Circulación de un municipio tiene capacidad para limitar los tiempos de estacionamiento, así como para prohibir acampar, con excepción de las zonas autorizadas por la Autoridad Municipal». Pero a este respecto también puntualiza: «El Alto Tribunal entiende que dichas limitaciones o prohibiciones solo tratan de paliar los posibles efectos negativos que el estacionamiento prolongado podría causar en la fluidez y seguridad del tráfico».