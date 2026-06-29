Sergio de Miguel, «prodigio» vigués del piano, se abre paso en Hollywood y publica nuevo disco: «Todos los temas tienen influencia gallega»

A los 17 años, en 2019, el pianista vigués Sergio de Miguel Jorquera se convirtió en el primer español en ganar el premio Prodigio de la Fundación Cultural Latin Grammy, que le entregaron Gloria y Emilio Estefan. El galardón --a los que sumó el Yamaha Young Performing Artist, dos de la prestigiosa revista de jazz «Downbeat» y el premio Martín Códax al mejor artista emergente de Galicia-- le permitió formarse durante cuatro años en el Berklee College de Boston (EE UU), la meca mundial de los estudios musicales. En 2023 publicó «Atlántida», un álbum con raíces gallegas. Ahora, a sus 24 años, publica su primer disco de piano solo, «Unfolding Light: Piano Sketches», disponible en todas las plataformas digitales. Son 13 piezas breves, llenas de melodías luminosas, capítulos de un libro musical que conquistará especialmente a quienes aprecien el enfoque neoclásico de compositores como Philip Glass, Michael Nyman o Wim Mertens, entre otros.

De Miguel ha ido «de costa a costa» en EEUU: de Boston a Los Ángeles, pasando por Chicago. En la metrópolis californiana, donde lleva viviendo poco más de un año y donde responde a FARO, se abre camino en la composición y ya ha firmado sus primeros créditos musicales en Hollywood.

-¿Cómo es un día habitual para usted en Los Ángeles?

-Cada semana es diferente, porque trabajo como «freelance» y nunca hay dos días iguales. Cuando tengo proyectos de cine o televisión, suelo dedicar las mañanas a componer y producir en el estudio. Por las tardes normalmente toco en distintos espacios de la ciudad, sobre todo en hoteles y resorts, aunque también en algunos clubes y salas de conciertos cuando surge la ocasión. Es una rutina bastante variada, combina el trabajo más individual de la composición con la energía de tocar en directo y conectar con gente diferente cada día.

-El disco lleva unas semanas publicado en todas las plataformas. ¿Qué reacciones ha cosechado?

-Ha tenido un buen recibimiento, tanto de gente que ya me conocía como de nuevo público. He recibido comentarios muy positivos de personas que han conectado con la música y, al final, eso es lo más importante. Es un disco bastante personal, así que ver que llega a la gente siempre hace ilusión.

-¿Desde el principio tenía claro que iba a componer un disco de piezas breves para piano solo?

-No lo tenía claro desde el principio, pero quería alejarme por un momento de la improvisación y hacer algo puramente de composición, más cercano a la tradición clásica. Cuando vivía en Chicago fueron apareciendo pequeñas ideas y motivos, y ahí surgió la idea de escribir entre diez y quince piezas del mismo estilo y convertirlas en un álbum. Cuando empecé a recopilar y seleccionar, me di cuenta de que tenía más de treinta piezas, pero muchas se salían de la estética o del concepto, así que finalmente me quedé con trece. La intención era que el disco funcionase como una obra completa, en la que cada nota está escrita de principio a fin. Me llevó más de un año componer, revisar y seleccionar las piezas que finalmente formarían parte del álbum, intentando que hubiese un hilo conductor y una estética común que las conectase entre sí, casi como si fueran capítulos cortos de un libro.

-Las piezas oscilan entre el minuto y medio y los dos minutos de duración. ¿De qué manera le condicionó la brevedad?

-La brevedad obliga a ser más preciso. No hay mucho espacio para desarrollar una idea durante varios minutos, así que la melodía y el material temático adquieren un papel muy importante: cada nota importa y tiene una intención.

En el estudio Eastwood Scoring Stage de Warner Bros., grabando una pieza de orquesta. / S.M.

-¿Cómo trabaja a la hora de componer? ¿Se inspira escuchando otra música, paseando, leyendo, improvisando…?

-Nunca me inspiro conscientemente en otra música, y mucho menos escuchándola. De hecho, intento evitarlo a toda costa. Los momentos en los que más tiempo paso sin escuchar música son los que me dan más espacio mental para poder crear algo propio. La mayor parte de este álbum surgió de momentos sueltos en el piano: a veces intentando encontrar algo nuevo de forma consciente, pero muchas otras simplemente improvisando o tocando otras cosas, hasta que aparece algo que me resulta interesante y a partir de ahí empiezo a desarrollarlo.

-«Whispers of the Levant» es el tema que suena más español, más influenciado por el flamenco o por Falla. ¿Hay algún tema que tenga una inspiración gallega más clara?

-Probablemente, si hay un tema que tenga una inspiración gallega más clara, sea «Lavender Fields», por el ritmo de 12/8, que recuerda un poco al de la muiñeira. Aun así, estoy seguro de que todos los temas tienen alguna influencia gallega de una forma u otra.

-El título del álbum y los colores rojizos de la portada recuerdan en cierta manera a «Sketches of Spain», el célebre álbum de 1960 de Miles Davies, de quien se acaba de cumplir el centenario. ¿Se trata de un guiño intencionado?

-No era consciente de eso, es una coincidencia. No ha sido un guiño intencionado, pero me gusta que se pueda interpretar así. Nunca está de más rendir homenaje a un grande de la historia del jazz como Miles.

-¿Cuáles son sus influencias actuales? ¿Brad Mehldau sigue siendo una de las principales?

-Brad Mehldau sigue siendo una de mis mayores influencias a la hora de tocar, sobre todo en el lenguaje del jazz, el fraseo y la improvisación. A eso le sumaría también a otros grandes como Keith Jarrett o Bill Evans. En cuanto a la composición, mis influencias se mueven más en el ámbito clásico, con compositores como Ravel, Debussy o Scriabin. Me interesa mucho cómo trabajan los colores armónicos, las texturas y las atmósferas que crean.

-¿Ya ha compuesto música para Hollywood?

-He trabajado en varios proyectos de cine y televisión en Hollywood a lo largo de este último año, aunque por ahora solo se ha estrenado uno. Se llama «The 'Burbs», una serie de [la plataforma de streaming] Peacock basada en la película homónima protagonizada por Tom Hanks en 1989. En este proyecto compuse música adicional, colaborando con el compositor principal de la serie, Michael Abels. Al final acabé contribuyendo con música para más de cien escenas a lo largo de toda la temporada. Ahora mismo estoy trabajando en otro proyecto, pero todavía no puedo dar muchos detalles.

Sergio de Miguel, en Sunset Boulevard, Los Ángeles, ante el cartel de la serie para la que ha compuesto música. / S.M.

-¿Se considera cinéfilo? ¿Para qué directores de cine le gustaría componer?

-La verdad es que sí. Poco a poco me he ido interesando cada vez más por el cine. Intento estar al día de las películas que van saliendo; siempre que el tiempo me lo permite, procuro ver entre cinco y diez películas al mes y suelo ir al cine a ver los estrenos. Hay muchos directores con los que me gustaría colaborar, pero si tuviese que elegir, seguramente diría Guillermo del Toro o Spielberg. Y, en España, J. A. Bayona.

-¿Dará conciertos en Galicia y en Vigo este verano?

-En principio no tengo conciertos previstos este verano. Estoy aprovechando lo que queda de año para centrarme en el trabajo y preparar poco a poco el nuevo proyecto, así que seguramente el año que viene haya más movimiento por Galicia.

-¿Sigue el Mundial de Estados Unidos? ¿Tiene previsto ir a algún partido?

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-Estoy viendo todos los partidos que puedo. Al celebrarse aquí, los horarios acompañan y es mucho más fácil seguir el Mundial. Ir a algún partido, de momento no está en mis planes; con lo que cuesta una entrada casi me da para volar a Vigo y volver.