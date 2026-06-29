Jorge Cameselle acerca a los lectores de FARO el reto de divulgar medicina para no perder conocimiento
El médico y divulgador científico compartirá su experiencia en la preservación del conocimiento médico y el uso de plataformas digitales para la educación sanitaria
El médico, investigador y divulgador Jorge Cameselle será el protagonista del próximo encuentro con lectores de FARO DE VIGO, que se celebrará el martes, 7 de julio, a partir de las 18.00 horas. La cita estará abierta a todos los lectores, aunque los suscriptores tendrán preferencia a la hora de acceder a las 10 plazas dobles disponibles, y permitirá conocer de cerca la trayectoria de un profesional que ha convertido la divulgación científica en una forma de preservar conocimiento y acercar la medicina a la sociedad.
Especialista en medicina familiar y anatomía patológica, Cameselle lidera un canal de YouTube dedicado a documentales científicos en el que ha publicado más de medio centenar de trabajos audiovisuales en los que reúne conferencias de especialistas, explicaciones médicas y testimonios de pacientes y familias. Su objetivo, como él mismo defiende, es evitar que el conocimiento de los expertos se pierda y convertirlo en un recurso útil para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención.
Dónde: En la sede central de Faro de Vigo en la Av. Redondela, 9 Chapela (Redondela).
Cuándo: Martes, 7 de julio, a las 18:00 horas.
Durante el encuentro, Cameselle compartirá con los lectores la importancia de divulgar para que no se pierda el conocimiento médico, tomando también su propia trayectoria como ejemplo de una labor sostenida a través del formato audiovisual. La conversación permitirá abordar el potencial de YouTube y de las nuevas plataformas para mejorar la educación sanitaria, así como la necesidad de dar voz a quienes viven la enfermedad en primera persona.
El encuentro también servirá para bajar al terreno concreto algunos de los grandes retos actuales de la medicina. Entre ellos, la dificultad de conocer y diagnosticar las enfermedades raras, la necesidad de informar mejor a profesionales y ciudadanos, el papel de la investigación clínica, la situación de la atención primaria y la medicina como motor de conocimiento, innovación y desarrollo económico.
Los interesados en asistir podrán apuntarse hasta el domingo, 5 de julio, a las 23:59 h y optar a una de las plazas disponibles para esta cita, que volverá a convertir la sede de FARO en punto de encuentro entre el periódico y sus lectores. Entre todos los inscritos se sortearán los 10 accesos dobles.
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