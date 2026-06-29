Inundaciones de treixadura en Vigo en la semana grande del Ribeiro en el corazón de las Rías Baixas

El frescor de la treixadura se dejará notar, y mucho, esta semana en Vigo, donde ya ha comenzado la gran semana de la DO Ribeiro. Las notas florales, los aromas intensos, el aspecto brillante y los toques frutales de este vino serán legión en la innumerable y excepcional muestra vinícola que se ha desplazado estos días desde las orillas del Avia y del Miño hasta el corazón de las Rías Baixas.

El Ribeiro exhibirá con orgullo a su reina, la treixadura, sí, pero su «majestad» llega acompañada de una comitiva fiel que regala elegancia por donde va. Una elegancia llena de matices únicos que se desprenden de las otras joyas que pueblan las viñas de Castrelo, Cenlle, Arnoia, San Andrés, Leiro o Beade: la albariño, la loureira, la godello, la lado, la torrontés o la caíño…. Tesoros que enriquecen, dan vida y embellecen cada campaña a estas productivas tierras ourensanas y que convertidos en vino aportan esos sabores tan distinguidos y que tanto agradecen nuestros paladares.

Las jornadas comenzaron este lunes y concluirán con la gala de entrega de los Premios DO Ribeiro el jueves a partir de las 19 horas en el Auditorio Mar de Vigo, en la que serán reconocidos personajes tan relevantes como José Peñín, fundador de la Guía Peñín de los vinos de España y una de las figuras imprescindibles en la historia reciente del mundo vitivinícola internacional. Peñín recibirá el galardón como «Persoeiro de Honra».

La toledana Manuela Romeralo, responsable de la gestión de la oferta vinícola de los restaurantes de Quique Dacosta en Valencia, recibirá el «Premio Universo Sumiller».

Ese premio con encanto que es el «Premio Vida entre Vides» recaerá en esta ocasión en el viticultor Ramón Senra Pereiras, de gran reconocimiento en el sector.

La Asociación Galega de Sumilleres (Agasu) recogerá el «Premio Ribeiro en Nós» por «su papel de difusión de la cultura del Ribeiro».

Un clásico donde los haya en el mundo de la cultura del vino gallego y auténtica referencia, la Guía Padín de Vinos, Destilados e Bodegas de Galicia, de Luis y Alejandro Paadín, será reconocida con el «Premio a Mellor Tarefa de Comunicación».

Vigo estará especialmente representado en el apartado de los establecimientos de hostelería que más han contribuido a la promoción del Ribeiro, destacando por su compromiso con la promoción y difusión del Ribeiro y actuando como auténticos embajadores de sus vinos.

El Premio Mellor Taberna-Bar de Viños es para Detapaencepa, mientras que el Premio Mellor Vinoteca–Tenda Especializada es para Aveleira Viños, y el Premio Mellor Servizo de Viño en Restaurante para El Capitán. Los tres establecimientos están ubicados Vigo.

Programa de la semana grande de la DO Ribeiro en Vigo. / FdV

Esto será el jueves, pero desde este lunes la gran semana del Ribeiro en Vigo tendrá una oferta mucho más tangible con el Túnel del Vino y las catas.El Túnel dos Viños se podrá visitar el lunes, martes y miércoles en horario de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas con entrada gratuita previa inscripción en www.ribeiro.wine/premiosdoribeiro.

La presidenta de la DO Ribeiro, Concha Iglesias Pousa, invitaba esta semana a disfrutar al público de estas actividades en la Zona Franca de Vigo, donde se desarrollará el Túnel dos Viños de la D.O. Ribeiro, así como las catas temáticas y del Auditorio Mar de Vigo, que acogerá la gala de entrega de premios.

En palabras de Iglesias, en el túnel del vino «vense reflectidos os tres vales da Denominación (Avia, Miño e Arnoia) e o público pode catar máis de 50 viños, brancos, tintos, monovarietais, coupages… para saír de alí cunha idea xeral de como son os nosos viños e apreciar a calidade e a variabilidade no noso territorio.»

En cuanto a las catas, se desarrollarán durante las tardes de lunes a miércoles, de 20.00 a 21.30 horas, en la Zona Franca de Vigo. La de este lunes versaba sobre los vinos tintos D.O. Ribeiro, identidad y diversidad, y dirigida por Jorge Vila DipWSET.

Este martes está prevista una cata especializada en vinos blancos plurivarietales y de cosechas antiguas, guiada por el sumiller Alejandro Paadín.

Por último, este miércoles será el momento de descubrir más a fondo la variedad de uva reina en el Ribeiro, la Treixadura, de la mano del catador Antonio Caldelas, con diversas elaboraciones y tipos de vino con esta uva.

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Todo esto antes de que en la Gala del jueves se entreguen también los premios a los vinos ganadores de la Cata Oficial de este año. Una gala que será presentada por los televisivos Lucía Rodríguez y Duarte Galbán en el Auditorio Mar de Vigo y donde actuará el grupo Eladio y los Seres Queridos.