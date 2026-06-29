Carlos Ares: «Ser un megafenómeno mundial en la música es algo muy peligroso y negativo; yo prefiero ir aprendiendo poco a poco»

Carlos Ares y Baiuca son dos de los principales artistas gallegos del momento. El primero logró en los últimos Premios de la Música Independiente los galardones a mejor álbum del año, mejor álbum de pop y mejor directo (Sonorama Ribera). El segundo consiguió dos distinciones en los Premios de la Academia de la Música (mejor canción electrónica y mejor tema en euskera con Izaro). Quizás por el azar, quizás por alguna meiga o por el destino, fueron coincidiendo en los últimos años. La conclusión era siempre la misma: ¿por qué no un tema juntos? Al final, lo grabaron.

La canción, en gallego, es «Noitada» que presentaron al público por primera vez en directo en el momento más mágico del año, la noche de San Juan. Para hacer más especial el instante, el escenario elegido fue el del Náutico de San Vicente do Mar, en O Grove (Pontevedra), un santuario de la música con vistas a las Rías Baixas. Hablamos con ambos días atrás.

Presentación de "Noitada" en el Náutico de San Vicente do Mar con Carlos Ares y Baiuca. / Miguel Núñez

«Nos conocimos en persona hace un año en los Premios de la Academia de la Música de España. Yo tenía muchas ganas de conocer a Carlos. Todo el mundo me hablaba muy bien de él. Me gusta mucho lo que está creando, su música. Intuí que me encantaría hacer algo con él. Unos meses después, en los Premios MIN volvió a surgir esa idea de vernos y organizamos todo para que días después viniese a mi casa, a mi estudio, para empezar a plantear una colaboración. Nos entendimos muy bien, fue una conexión inmediata», recuerda Alejandro Guillán.

Baiuca: «Carlos Ares como persona es increíble»

Baiuca agrega que «seguramente de toda la gente con la que he trabajado hasta ahora es el artista más comprometido con el trabajo de hacer una canción lo mejor posible, de dedicarle toda la atención y el cariño. Quedé fascinado con eso. Descubrí un artista que admiro un montón y que, como persona, es increíble», confiesa Alejandro.

Pero esa fascinación no solo ha surgido de un lado. «Yo envidiabla sanamente el proyecto de Baiuca. Desde que lo escuché por primera vez hace años, tenía ganas de participar de él, de hacer algo juntos. Tuve la suerte de cruzarme con Alex un par de veces y le comuniqué mi admiración. Tuve esa suerte», añade Ares.

Cuando este aterrizó en la casa de Baiuca en Cataluña ya llevaba la idea de la melodía y el inicio de la letra. «Cogió la guitarra y empezó a cantar 'quero unha casa no medio do monte'. Me fascinó. El proceso fue muy bonito", rememora Alejandro Guillán. «Salió de manera muy natural. Llegué a Barcelona donde vive con unos acordes y la letra prácticamente hecha. Fue muy sencillo. Él entendió lo que quería. Buscamos la melancolía instrumental. No nos llevó más de tres días», recuerda Carlos Ares.

Baiuca y Carlos Ares acaban de firmar un tema juntos, «Noitada». / Arancha Brandón

Aunque «Noitada» comienza con el deseo de tener una casa en el monte, la letra nos canta que quiere permanecer lejos de alguien: «É que de ti non quero saber nada/ Quero estar lonxe/Lonxe da túa mirada».

Huir de alguien o algo que no aporta

Baiuca reconoce que comparte «la idea de escapar, de huir de la gente que no te aporta algo bueno y que te lleva por el lado oscuro. Vivimos en un mundo en el que saber con quién quieres compartir tu vida es muy importante. Me gusta apartarme de la gente con la que no estoy cómodo, que me invade».

Siendo artistas y famosos quizás el riesgo de que se les acerque gente interesada está más presente. «Intento no estar en esas situaciones; en seguida capto a la gente que viene por interés. Yo soy una persona muy tranquila que precisa cierta confianza para soltarse», subraya Baiuca. Ares, por su parte, comparte que vive «en un círculo muy hermético».

En lo referente a la melodía, Baiuca resaltó que «es un tema más orgánico que el disco 'Barullo', que es electrónico». En él podemos oír a Ares, no solo en la voz, sino también en la guitarra, mandolina y banjo; la flauta de Antía Caaveiro y Álex y la pandeireta de Andrea Montes.

Noche de San Juan en San Vicente do Mar

Respecto a la presentación de la canción en el Náutico de San Vicente do Mar y en la Noche de San Juan asegura que tanto él como Álex quedaron «felices» y que la gente «lo disfrutó». «Fue una noche especial de San Juan. Yo siempre bajaba a Riazor e hice algo distinto por primera vez», agrega. Baiuca añade que «la idea era compartir la canción con gente cercana, amigos. Nunha había hecho una fiesta para presentar un tema. Fue bonito ver cómo la gente conectó con el tema. Siempre intento que mi música aporte. Este tema tiene algo de luz».

En cuanto a su nutrida gira, más de 50 actuaciones y un colofón en enero en el Sant Jordi Club de Barcelona así como en el Movistar Arena de Madrid, Carlos Ares reconoce que tenía especial interés en volver a O Son do Camiño y al Sonorama. Reconoce que «estamos pasando por un momento muy dulce. El proyecto está siendo recibido muy bien y ahora estamos en un momento emocionante. Aprendimos a gestionar el ritmo del crecimiento y de cosas con las que antes lidiabas desde la inexperiencia. Ahora no solo tenemos 'éxito' (recalca éxito entre comillas) sino que empezamos a disfrutarlo».

Los riesgos de ser un fenómeno

Tanto Carlos Ares como Baiuca son dos artistas profundos. Mantener una conversación con ellos siempre deja un poso. «Yo -indica Ares- relaciono el éxito con el trabajo de todo mi equipo. Siempre supimos disfrutar del éxito porque establecimos una filosofía clara desde el primer día. Teníamos claro que este proyecto se iba a elaborar desde la calma y el amor por el arte, desde el ser originales. Nadie espera crecer rápido conmigo. Si tengo que esperar cinco años para sacar el nuevo disco lo hago, pero la verdad es que estoy muy inspirado. No tenemos ganas de acortar el camino. Este fenómeno que le puede suceder a algunos artistas de ser un megafenómeno mundial es algo muy peligroso y negativo para mí. Te saltas muchas partes del proceso. Aprender poco a poco te ayuda a disfrutarlo al máximo».

Baiuca, por su parte, muy celoso de su vida personal, señala que «estoy encontrando el equilibrio de componer y disfrutar de la vida familiar», ya que es padre.

Carlos Ares y Baiuca, en el tema "Noitada". / Arancha Brandón

¿Vivirían en una casa en el monte?

A ambos le preguntamos si realmente les gustaría tener una casa en el monte. Baiuca recuerda que tras vivir unos cinco o seis años en Santiago, marchó a vivir a Madrid y a Barcelona para conocer la experiencia de una gran ciudad. «Ahora ya vivo más tranquilo en una casa lejos de la urbe. Cuando pasen los años creo que me iré a una casa aún más aislada», comparte el músico. Ares, por su parte, confiesa que en este momento «disfruto mucho del silencio y de la calma. La canción es una metáfora del deseo de frenar, de estar solo y de disfrutar de la calma. La casa en el medio del monte ojalá algún día la tenga».

Las próximas citas para verlos por separado

Baiuca se encuentra en el remate de la gira de su último disco «Barullo». Aún podemos verlo en Sober (el 24 de julio), en el Nachiños Festival de O Ferrol el 14 de agosto o en Torremolinos, Canela Party, el 27 de agosto, entre otras fechas.

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Por su parte, Carlos Ares actuará el 16 de julio en Benicassim, el día 18 en el Atlantic Fest de Vilagarcía de Arousa; el 22 de agosto en el Río Verbena de Pontevedra; el 19 de septiembre en el Caudal Fest de Lugo o en el Palacio de la Ópera de A Coruña el 19 de diciembre, entre otras muchísimas citas más que se pueden consultar en su web. Si estas fechas no te van bien pero quieres igualmente disfrutar de música en directo de otros artistas, he aquí nuestra guía rápida de festivales para julio.