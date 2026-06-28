Santiago López, al frente de la pirotecnia que pone sonido y color a más de 1.500 fiestas en Galicia: «Es arte y, digan lo que digan, un espectáculo sin ruido no es lo mismo»

Galicia es la región con más fiestas populares de toda Europa. Solo hay que ver el calendario que verano, inundado de citas de norte a sur de la comunidad. No hay prácticamente un día sin celebraciones y esa tradición mete de lleno en temporada alta a todas aquellas actividades ligadas a este tipo de eventos, como orquestas y grupos musicales, puestos de comida y bebida o atracciones, pero también viven su momento álgido los negocios que ponen otro tipo de luz y sonido a los festejos: las pirotecnias.

Sea con una docena de bombas de palenque o con un espectáculo de fuegos artificiales, la pólvora no suele faltar. Detrás está el trabajo de artesanos que fabrican durante todo el año estos artefactos para dar respuesta a una demanda que, pese a la creciente división de opiniones que suscita su uso por cuestiones como la sensibilidad al ruido de animales y personas o la prevención de incendios, no decae.

La quinta generación al frente de la empresa

Una de las empresas de referencia en Galicia dentro de este sector es Pirotecnia López, con sede en Brión e instalaciones también en Baio y Melide. La familia lleva más de 150 años ligada a la actividad, ahora pilotada por la quinta generación, que representa Santiago López. Durante estos meses están a tope de trabajo. "Desde mediados de mayo y hasta finales de septiembre todos los fines de semana y durante la semana hay fiestas y demanda de pirotecnia", señala este fogueteiro entregado a su trabajo.

Cada año realizan "más de 1.500 espectáculos" de distinto tamaño, ya sea el lanzamiento de bombas de palenque anunciando la llegada de la fiesta o durante la procesión o los eventos de fuegos artificiales que forman parte del cartel de las fiestas en distintos puntos de Galicia. Para hacerse una idea del volumen de encargos que atienden, en un año dan salida a unas 4.800 docenas de bombas de palenque de un estallido y a 2.400 de varios estallidos. Tienen clientes repartidos por las provincias de A Coruña, cubriendo el área de Santiago y las comarcas del entorno, y Pontevedra, con mucha actividad en la zona de O Morrazo.

De trabajar en la universidad a pilotar el negocio familiar

Santiago López se sumó al negocio en 2020, cogiendo las riendas de manos de su padre y siguiendo también los pasos de su abuelo y su bisabuelo. Había trabajado durante 20 años en la universidad y decidió dar un giro profesional para mantener una tradición familiar con la que había crecido. "Castelao dijo que se había hecho médico por amor a su padre y que no había ejercido por amor a la humanidad; yo soy fogueteiro a pesar de que mi padre hizo todo lo posible para que lo no fuese", relata.

Dice que su profesión es "casi como una droga que te engancha y de la que no eres capaz de separarte", a pesar de los reveses, de "percances graves" como los que vivieron en la empresa y los contratiempos del día a día. "Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, y creo que en el caso de los fogueteiros es una realidad". Cuenta que su trabajo le pemite conocer muchos lugares, tener contacto con muchas personas y disfrutar de hacer espectáculos que gustan al cliente.

Santiago López coloca las varillas a las bombas de palenque / Mónica Nieto

El debate sobre el ruido y la prevención de incentivos

Entre los vientos en contra con los que tiene que lidiar el sector están las críticas y el debate creciente acerca de la conveniencia de usar pirotecnia en los festejos. Los argumentos en contra giran sobre todo en torno al estruendo de las bombas y los fuegos artificiales, un foco de preocupación para los dueños de perros o para las personas con alta sensibilidad auditiva. Este verano también ha surgido la controversia ante la decisión de algunos concellos gallegos de prescindir de este material en las fiestas de verano apelando al riesgo de incendios, recomendando a las comisiones de fiestas y particulares seguir los mismos pasos.

Santiago remarca que todas las opiniones son lícitas y aboga por el "respeto mutuo", también hacia una actividad "legal" con muchos años de tradición y demanda. Afirma que "digan lo que digan, la pirotecnia sin ruido no es pirotecnia, y a la gente no le gusta". Al respecto, señala que lo que pone la guinda a un espectáculo de estas características y llama la atención del público es "la presión sonora acompañada de la presión lumínica". Y echa mano de un dicho extendido: "Sin bombas no hay fiesta".

Pasos en el proceso de fabricación

La base de la actividad de Pirotecnia López está en la fabricación de los artefactos pirotécnicos, un proceso que consiste a grandes rasgos en "mezclar productos químicos, conseguir los efectos de pólvora, ruido y color, darle forma y ponerlos en el mercado". Las instalaciones de la empresa en Brión son una especie de laboratorio donde se realiza cada paso entre medidas de seguridad.

Los productos químicos que se usan de materia prima están en un almacén, debidamente separados. Para elaborar cada componente se pesan, se mezclan, y se fabrica con ellos el artificio, que se une a lo que actúa de motor y se coloca un estabilizador, como la típica varilla de las bombas de palenque. A partir de ahí, el producto final se prepara para la venta al público. Es un trabajo que realizan todo el año: "Para tener los almacenes llenos para el verano hay que remar en el invierno", señala Santiago.

Este profesional de la pirotecnia defiende que "es un arte, aunque haya gente a la que no se lo parezca". Explica que se trata de un trabajo artesanal, con un fuerte componente manual, aunque con el respaldo de maquinaria. "Evidentemente no se realiza igual ahora que hace 30 años", señala Santiago, que también alude a los avances en los equipos de disparo, con el paso de las consolas analógicas a un proceso "cien por cien automatizado".

De las pequeñas fistas a los espectáculos grandes

La segunda parte de su trabajo son precisamente los espectáculos, desde el más modesto al más grande. Santiago dice que para él todos los encargos son “importantes”. "Me resulta imposible elegir uno. A veces lo más sencillo es lo que más satisfacción produce. Procuramos quedar bien en todos los sitios y que la gente disfrute del trabajo", remarca.

La empresa que dirige ha puesto sonido y color a fiestas como las de Santa Minia en Brión, la Pascua de Padrón, el Carmen de Bueu o a las fiestas del Apóstol en Compostela, pero también ha tenido trabajos fuera de Galicia, como en Barcelona, Bilbao o San Sebastián, donde P­irotecnia López fue premiada en 2016 con la prestigiosa Concha de Oro. Santiago cuenta que en los espectáculos grandes "te sientes más artista", pero deja claro que "eso no le quita mérito a la fiesta del pueblo más pequeño, donde cuatro vecinos se esfuerzan por tener un grupo de gaitas, una orquestas y unos foguetes".

Crece la demanda entre los particulares

La demanda anual es "bastante previsible". Un cambio que sí perciben en el perfil de los clientes, sobre todo desde la pandemia, es el fuerte incremento en la compra de pirotecnia por parte de particulares para celebraciones como cumpleaños, fiestas, bodas o eventos deportivos.

Falta mano de obra para el relevo

Mercado y oportunidades no faltan en este sector, pero su crecimiento se ve limitado por la escasez de trajadores, un lastre para muchas ramas de actividad hoy en día. "No tenemos disponibilidad de mano de obra para poder crecer ni acometer nuevos retos", comparte Santiago, que ve difícil el relevo generacional en la pirotecnia, sobre todo en la parte de fabricación.

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¿Y su empresa? ¿Habrá una sexta generación? A día de hoy es una incógnita. "Tengo un hijo de 21 años, está estudiando y hará lo que él quiera. Si quiere continuar con el negocio tendrá todo mi apoyo y si quiere dedicarse a otra cosa también". De momento, Pirotecnia López sigue sumando años a su historia.

Fuente: El Correo Gallego