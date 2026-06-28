Marlena: «Sería maravilloso hacer alguna colaboración en galego»

Ana Legazpi y Carol Moyano componen el dúo musical Marlena, una banda que poco a poco se ha hecho un hueco en la industria musical española. Tras actuar en el Galicia Fest, confiesan a FARO cómo se conocieron, cómo será su próximo proyecto o si volverían a participar en el Benidorm Fest.

Lo han dado todo en el Galicia Fest, ¿cómo se han sentido en el escenario?

Ana: Brutal. En Galicia siempre brutal, la verdad. Es de nuestros mejores escenarios y de nuestros mejores rincones de España.

Carol: Cien por cien. Lo hemos disfrutado. Primera vez en el Galicia Fest y hay un ambiente superbonito.

El público gallego se ha volcado con ustedes.

C: Es una maravilla. Además, el público gallego da mucho respeto porque está muy pendiente, disfruta de la música en directo y te da esa presión en el escenario, pero las cantan todas y se agradece mucho.

Han estrenado en directo en Vigo su nueva canción lanzada ayer, Nadie se muere de amor.

A: Es una canción de la que estamos supercontentas y superorgullosas y yo creo que va a llegar lejos.

Pedro Mina

¿Qué nos pueden adelantar de sus próximos proyectos?

C: Esta nueva canción da comienzo a un proyecto muy grande, a un álbum que vendrá próximamente, iremos adelantando los singles. Es una época en la que estamos buscando esa madurez y consolidación tanto musical como de letra y que habla un poco de situaciones cotidianas, que siempre hablamos en nuestras canciones, pero ya de todos como sociedad.

A: Se mezcla el tema del amor también pero desde otra perspectiva, más de amistad y de cuidar al amigo.

Les encanta contar y explicar historias. Volviendo a sus orígenes, ¿cómo se conocieron?

A: Nos conocimos en 2017 en una fiesta en casa de una amiga en común y, a partir de ahí, fue un lazo superheavy. Nunca hemos sido pareja ni ha habido nada entre nosotras, somos mejores amigas. Fue superguay porque fue unión de amistad y unión de socias sin saber que íbamos a dedicarnos a esto.

El nombre de su banda, Marlena, es un homenaje a Italia.

C: Eso es. En 2020 con la pandemia, que estábamos replanteándonos qué hacer con el grupo, decidimos ese cambio de nombre como un homenaje a dónde arrancamos en 2017, en X Factor Italia, que coincidimos con Måneskin y en varias de sus canciones se refieren a Marlena y nos encantó el significado porque para los italianos es la diosa del empoderamiento femenino, de la creatividad y dijimos para adelante como homenaje al origen, a las mujeres y a nuestras letras de canciones.

¿Cómo están viviendo este momento musical, iniciando la gira de verano?

A: Sorprendentemente, creo que cada año vamos tirando para arriba. Es un crecimiento escalonado el que tenemos las marlenas y creo que es muy sano ir poco a poco. Queda mucho verano por delante y felices.

La música gallega está viviendo una época dorada, ¿abren la puerta a colaborar con artistas de la comunidad?

A: Me encantaría.

C: Estamos obsesionadas con Noitada de Carlos Ares y Baiuca, es increíble. Efectivamente, es una época dorada. Hay artistazos gallegos y ojalá porque sería un guiño maravilloso. También por la historia de la familia de Ana, que es gallega, sería maravilloso hacer alguna colaboración «en galego».

¿Destacan a algún artista?

C: Hay muchísimo arte gallego. Ahora mismo creo que diríamos Carlos Ares, Baiuca y las Tanxugueiras, que nos encantan.

Para la gente que está descubriendo a Marlena, ¿qué canción es obligatoria escuchar?

A: Ahora mismo Nadie se muere de amor, que la acabamos de sacar, pero si quieren encenderse un poquito el cuerpo, bailamorena. No va para nadie y creo que a la gente le enciende.

Optaron a representar a España en Eurovision, ¿consideran volver a participar en el Benidorm Fest?

C: A día de hoy no nos lo planteamos. Ha sido una experiencia maravillosa, una plataforma que nos ha dado muchísima visibilidad, pero creo que no estamos en ese punto. Nos encanta vivir la música en directo, no tanto el show televisivo, sino más el tú a tú. Creo que esa etapa ha pasado, no sé si en algún momento volverá, pero por lo pronto el Benidorm Fest forma parte de nuestra carrera.