Un libro rescata fotografías inéditas de la rapa das bestas de Oia y Sabucedo de los años 70

¿Cuántos tesoros guardarán aún los cajones? En uno, real y simbólico, permanecieron desde el año 1982 hasta ahora gran parte de las fotografías del libro «Caballos, hombres y mitos. El triángulo fascinante» (La Fábrica), de Pedro Coll. El volumen marca un polígono de tres vértices: uno situado en Galicia con imágenes inéditas de los años 70 de la rapa das bestas de Oia y Sabucedo; otro ubicado en Jerez de la Frontera con la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y un tercero en la Ciutadella de Menorca con la celebración de su San Juan. Todos se interrelacionan por un «nexo mitológico», el caballo. Su publicación llega a las librerías a pocos días de la celebración del curro de Sabucedo, en A Estrada, donde las entradas para seguirlo el sábado y domingo próximos están agotadas.

A través de una conversación telefónica con el autor preguntamos por qué tardó tanto tiempo en revelar el proyecto. «Este era un trabajo que yo, en aquel momento, me había planteado como una trilogía. Empecé con Menorca y realizaba de manera simultánea el trabajo en Galicia. Quería plasmar temas humanos con el caballo como unión. El tercer punto era Andalucía donde también trabajé. A Sabucedo y a Oia estuve yendo varios años de forma sucesiva, así como en Menorca», rememora Coll.

Imagen del libro "Caballos, hombres y mitos". / Pedro Coll

Guardado desde 1992

Llegó un momento en el que dio por terminado el proyecto, decidiendo presentarlo a un editor norteamericano en Nueva York. «Era Collins. Le encantó la idea -prosigue- pero me dijo que coeditaría si yo encontraba una editorial española. Busqué y hablé con Salvat pero no les parecía un tema comercial. Estábamos a las puertas de la Exposición Internacional de Sevilla y de los Juegos Olímpicos de Barcelona. A mí me parecía que era interesante presentar una visión de la España periférica». Ante esa negativa y la premura por sacar adelante encargos fotográficos y proyectos Pedro Coll aparcó la iniciativa.

Con la mirada sobre el pasado reconoce que la parte dedicada a Jerez no lo tenía culminado de manera satisfactoria. «No había llegado a profundizar en ella y como soy perfeccionista abandoné el proyecto», recuerda.

Reactivación con la pandemia

Las hojas del almanaque fueron cayendo hasta el estallido de la pandemia por covid. En ese parón global Coll comenzó a revisar el material que había realizado sobre Galicia y Menorca. «Lo escaneé y me di cuenta de que tenían mucha potencia, aunque la idea del caballo andaluz en Jerez seguía sin estar bien resuelto. Hablé con La Fábrica y decidimos que el tema era la Real Escuela y no el caballo en el vértice andaluz. Hace año y medio, en octubre de 2024, estuve en la escuela de Jerez y logré el material con el que acabé el libro», resume el documentalista.

Caballos salvajes en un monte gallego. Imagen del libro de Pedro Coll. / Pedro Coll

Aunque el caballo comanda en gran parte de las páginas, el autor recalca que es «un libro de gente. Habla de la periferia. Es una historia muy actual porque habla también del multilingüismo, de culturas diferentes en España. Habla de un país de países».

Reconoce que no entiende de caballos pero que optó por plasmar la rapa porque la vio como un «acontecimiento que se interrelacionaba con la fiesta de San Juan en Menorca, que procede de la Edad Media. No se aleja mucho en el tiempo del inicio de la rapa. Esta siempre me había llamado la atención; le veía una gran potencia narrativa y fotográfica».

Tres años cubriendo varios curros en Galicia

Durante tres años sucesivos acudió a Sabucedo y a Oia para capturarlo. Uno de los elementos peculiares e importantes de la obra es que muestra fotografías tomadas en los dos curros gallegos a finales de los años 70 y principios de los 80. En blanco y negro y con las cámaras analógicas de antes conocemos cómo se vivía antaño una rapa das bestas, qué individuos participan.

Esta ventana al pasado se ofrece con un «relato con vocación antropológica», recalca el autor. ¿Qué busca comunicarnos con esto? «Es un documento. El capítulo de la rapa y de Menorca son irrepetibles en este momento, aunque se sigan celebrando. Yo vi días atrás la retransmisión televisiva de las fiestas de San Juan en Menorca. Están de lleno en ello. No tiene nada que ver. La autenticidad de aquellos momentos se ha perdido. Ahora hay teléfonos móviles por todos lados», señala.

Efectivamente, las fotos nos llevan a otro tiempo, a otras gentes, a otro mundo. Los surcos en las caras, la posición de los cuerpos, las ropas y el alma que emanan de las imágenes de los curros de Oia y Sabucedo pertenecen a otro siglo que semeja muy alejado de nosotros. «Lo interesante del experimento de este triángulo sobre la península Ibérica es que muestran un país muy diverso. Una parte importante es que la tercera parte, la de Jerez, ha sido realizado 40 años después de la primera», subraya.

Imagen de la rapa de Sabucedo de los años 70. / Pedro Coll

Este trabajo no es el único que se ha realizado sobre la rapa. El documental inmersivo presentado en Cannes «Fillos do vento» es otro ejemplo así como el libro de fotografías «Raza», del gallego Tono Arias.

Entradas agotadas para el curro de Sabucedo

La Rapa das Bestas de Sabucedo es una Fiesta de Interés Turístico Internacional. Este año se celebrará entre el 3 y el 6 de julio. Tanto para el sábado como para el domingo los tiques están agotados. Aún hay para el lunes con los precios a cinco euros para los niños de cinco a doce años de edad; y a diez para las personas de 13 años o más. Los menores de cinco entran gratis.

Para que los visitantes no pierdan ni un detalle, en esta edición habrá información especial a través de la web y de vídeos en la propuesta de LuxExperience.