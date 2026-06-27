Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comité Federal del PSOEPlanta Saic en FerrolEnma LópezMundial desde Terrazas de VigoÚltima Hora VenezuelaMadre denuncia notas PAUGalicia Fest
instagramlinkedin

Recoñecemento

A soprano coruñesa María Luisa Nache, que actuou na Scalla de Milán con Maria Callas, homenaxeada do Día das Artes Galegas 2027

A Academia Galega de Belas Artes elíxea «pola súa carreira inigualable, o seu labor docente e o seu significado como icona cultural»

Recibiu o Premio Nacional de Teatro en dúas ocasións polas súas interpretacións nas óperas

Desenvolveu unha notable carreira operística polo mundo con sede en Italia ata que regresou a Galicia

Maria Luisa Nache (foto do arquivo RAGBA).

Maria Luisa Nache (foto do arquivo RAGBA). / Arquivo de RAGBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mar Mato

Mar Mato

Vigo

Máis de cen anos despois de nacer, Galicia homenaxeará á soprano coruñesa María Luisa Nache (1924-1985). A Real Academia Galega de Belas Artes vén de dar a coñecer que será a persoa homenaxeada para o Día das Artes Galegas do vindeiro ano. Tomará o relevo do fotógrafo José Suárez.

O punto álxido da homenaxe será o 1 de abril do 2027 pero ata entón iremos lembrando a figura dunha muller que trascendeu sobre todo nos palcos do circuito internacional de ópera nas décadas dos anos 40, 50 e parte dos 60.

Nache iniciouse no canto cando tiña 14 anos de idade na escola coruñesa de Bibiana Pérez. Dous anos despois, trasladouse a Madrid para continuar os seus estudos no Real Conservatorio onde lograría no 1945 o Premio Extraordinario de Canto.

Maria Luisa Nache, na colección de fotos de Tino Barindelli.

Maria Luisa Nache, na colección de fotos de Tino Barindelli. / Wikipedia/Tino Brindelli

Foi nese mesmo ano no que debutou no Teatro Rosalía de Castro da cidade herculina na ópera «Aida», como cabeza de elenco. O éxito foi inmediato e iniciou unha xira polos teatros do norte de España con óperas, principalmente de Verdi e Puccini.

María Luisa Nache non ficou en España senón que decidiu ampliar os seus coñecementos e mellorar a súa capacidade vocal en Italia. Ese país sería o seu 'fogar' durante 18 anos inda que estaría xirando polo mundo no circuito operístico. En máis de 40 óperas, interpretaría os papeis principais, incluido o de Madame Butterfly, que curiosamente puxo en escena en A Coruña.

Un dos escenarios foi a Scalla de Milán. No escenario de ópera máis famoso e recoñecido do mundo, desempeñou o rol de Glauce na obra «Médée» de Cherubini no 1953. Foi alí onde compartiu palco con Maria Callas; as dúas dirixidas pola batuta de Leonard Bernstein.

Tamén na Scala cantou «Il trovatore» de Verdi. Acompañouna nesta ocasión o tenor italiano Franco Correlli. Entre os anos 50 e 60 logrou dous premios nacionais de teatro polas súas dotes interpretativas.

Nos anos 60 do pasado século, decidiu por motivos persoais que o seu fogar sería A Coruña onde se centraría no recital con obras dirixidas por Groba. Lograría despois a cátedra de canto no Conservatorio de A Coruña e no 1976, ingresou na Real Academia de Belas Artes de Nuestra Señora del Rosario.

Noticias relacionadas

Desde a Academia de Belas Artes, explican que acordaron dedicarlle o Día das Artes Galegas «pola súa carreira inigualable, o seu labor docente e o seu significado como icona cultural, María Luisa Nache reúne todos os méritos para ser a protagonista na edición de 2027, permitindo así que o pobo galego redescubra e celebre unha das súas artistas máis universais».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents