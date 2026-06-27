Miriam Rodríguez: «Mi nuevo disco va a sorprender, es lo que soy al cien por cien»

La cantautora gallega y extriunfita Miriam Rodríguez adelanta a FARO pistas de su próximo proyecto musical, comenta su gira de verano y el posible regreso a Operación Triunfo como presentadora. La artista también reivindicó la importancia de la música en gallego.

¿Cómo se ha sentido en el escenario del Galicia Fest?

Muy bien. Hemos empezado a tope y acabamos a tope también. Estoy muy contenta y muy agradecida. Yo viví en Vigo en su día, cuando estudié Arte Dramático.

Actuó en 2018 en Castrelos junto a varios de sus compañeros de OT 2017, como Aitana y Ana Guerra, ¿volvería?

Claro que sí, venir aquí siempre es un placer. Además, justo arrancamos la gira de verano en este festival. Cuando la arrancamos en mi territorio, uno siempre se siente en casa. Da igual que seas de Vigo, de A Coruña o de donde seas, es un orgullo.

¿Cuál es la canción de su show más especial?

El miedo a fallar. Es una canción muy especial. No la suelo meter en los festivales, pero es una canción que tiene mucho potencial emocional y que la banda goza mucho.

La cantante Miriam Rodríguez en su espectáculo durante el Galicia Fest. / Marta G. Brea

Ha hecho un guiño a su paso por OT cantando What About Us en el festival. La gente se volvió loca.

Es muy especial para mí. Fue la canción que cambió mi recorrido dentro del programa.

Acaba de lanzar Duele (menos), su último tema, y sus fans ya están pidiendo más, ¿que será lo próximo?

Estoy trabajando porque he ido haciendo canciones y he desarrollado un proyecto, pero no tengo ni idea de cuándo saldrá.

¿Alguna pista de la temática?

Creo que va a sorprender. Es muy emocionante porque es lo que soy al cien por cien. He conectado con una parte de mí que no había conectado nunca. El disco es muy conceptual y va narrando, cada canción está entrelazada y en cohesión con lo anterior y con lo siguiente. Para la gente que me sigue desde siempre va a ser un punto y aparte. Líneas rojas ha sido mi primer proyecto independiente en el que me he permitido explorar mucho, pero esto es un avance de toda esa exploración y ese desarrollo que conecta con la Miriam cantautora, con la Miriam que se ha permitido hacer electrónica, con la que ha puesto bailarines en el escenario y ha sido una más y con la Miriam que toca la guitarra en el coche llorando.

Hay mucha gente de Galicia que hace honor a su lengua como cabezas de cartel de festivales. Usted, The Rapants, Tanxugueiras, Fillas de Cassandra, Lg1do... ¿Está viviendo el gallego una época dorada en el panorama musical?

Sí. Me alegro mucho de eso y de que vaya por orgullo y por bandera. Yo misma he descubierto un panorama de peña que está haciendo cosas muy interesantes en nuestra lengua materna que es increíble. Hay gente muy guay que consumo y que me flipa lo que hacen. Creo que hay que poner en valor de dónde venimos, nuestra lengua, estar orgullosos de lo que somos y de lo que nos sostiene, como nuestra cultura, nuestras costumbres y todo lo que hay detrás.

La cantante junto a su cuerpo de baile. / Marta G. Brea

¿Habrá música en gallego en su próximo proyecto?

Seguro. En el anterior hice Meigas, pero me quedó la espina de desarrollar más cosas. Este año hay una cosa que entra directa.

¿Tiene alguna colaboración mente?

Muchas. Me apetece que no sea un disco mío, sino de todos. Tengo muy encabezadas las cosas y hay un desarrollo de una narrativa, pero me apetece abrir y compartir con otros artistas.

Se acaba de confirmar el regreso de OT 2027, ¿cómo recibe la noticia?

Feliz de que renueven un año más, ¡larga vida a Operación Triunfo! Yo he sido siempre fan y ha sido el programa que me cambió la vida y me ha dado la oportunidad de seguir en la televisión.

¿Le veremos presentando?

No lo sé, ojalá. Yo feliz de que quieran contar conmigo, he estado muy contenta de poder empatizar desde otro lado, cerrar mi círculo personal con el programa y vivirlo desde dentro otra vez. A mí me ha ayudado mucho y sentir que puedes ayudar a alguien que está pasando por lo mismo que tú hace casi diez años se hace muy especial.