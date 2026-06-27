Coti: «El año que viene me encantaría estar en Castrelos»

Con una amplia trayectoria musical y un repertorio que ha marcado a distintas generaciones, Coti se subió este viernes al escenario del Galicia Fest, donde demostróar que sigue siendo uno de los referentes del pop en español.

¿Cómo ha sido la experiencia de actuar en el Galicia Fest?

Hermoso. La verdad que hubo mucho calor humano, mucha ida y vuelta. La gente estuvo muy participativa, muy cariñosa, muy respetuosa. Así que lo disfrutamos mucho. Además, es una producción impecable. A toda la gente que está haciendo posible Galicia Fest, felicitaciones.

Siempre ha tenido muy buena relación con el público gallego.

Siempre. Desde el primer momento que vine a mostrar mi música, ya hace más de 20 años en España, Galicia siempre me tendió una mano y siempre fue muy receptiva a mi música.

En esta segunda edición hay muchos artistas gallegos, como Sabela o Miriam Rodríguez, ¿descartaría hacer en un futuro alguna colaboración con ellos?

No, en absoluto. Todo lo contrario, siempre estoy abierto a hacer colaboraciones con gente de diferentes estilos, lugares y edades. La verdad que me siento muy abierto en ese sentido.

Tiene grandes éxitos que han marcado a distintas generaciones. Los espectadores lo daban todo con Antes que ver el sol o Nada fue un error. ¿Qué se siente al haber hecho estos temas que trascienden el tiempo y las edades?

Me da esta posibilidad de estar en un lugar donde hay un público muy variado, donde hay mucha gente joven, de diferentes edades y de muchos países y lugares y todos conocían muchas canciones. Eso es algo que es un privilegio para un artista, que las canciones sigan vigentes. Cantamos canciones de todas las épocas: de la actualidad y también las clásicas. Y la verdad es que fueron muy bien recibidas.

Coti durante su actuación en el Galicia Fest. / Marta G. Brea

En Vigo son famosos los conciertos de Castrelos. El alcalde, Abel Caballero, dice que son «los mejores del mundo», ¿le gustaría actuar en ellos?

Por supuesto que sí, el año que viene me encantaría estar en Castrelos.

Lleva décadas componiendo canciones reconocidas internacionalmente, ¿qué le sigue motivando día a día a continuar?

Es lo único que sé hacer. Para bien y para mal, lo único que sé hacer son canciones y discos y comunicarme con el mundo, con mi gente, a través de lo que hago. Sigo manteniendo esa misma ilusión y esa misma productividad que el primer día. Estas situaciones de seguir viajando después de tanto tiempo y seguir encontrándome con un público muy variado, desde gente que me sigue desde hace 20 años y también gente que me sigue desde hace poco y de diferentes edades... Eso es gasolina para los artistas.

Ha escrito canciones para diferentes artistas, ¿hay alguna que pensara que iba a ser para usted y finalmente no, o viceversa?

Yo nunca compongo para algo, para mí o para alguien. Yo compongo simplemente, hago canciones. Luego, el destino, la suerte, la situación, el contexto hacen que esas canciones cobren vida de determinada manera. Si yo estoy grabando un disco, irán para un disco mío, pero si yo no estoy grabando un disco, irán para algún otro proyecto que me seduzca. No es tan pensado o tan premeditado, sino que es un poco más espontáneo, digamos.

¿Cuál es tu principal fuente de inspiración?

La vida, el amor. El amor en todas sus expresiones es lo que mantiene vivo el espíritu humano, es el combustible y el único antídoto contra tanta guerra, destrucción, violencia, injusticia y tantas cosas feas que pasan. Es la moneda corriente de la cual se nutren mis canciones. El amor de cualquier forma que se pueda manifestar es el motivo y es lo que intenta también generar mi música: amor, empatía, convivencia y emoción.

Mucha gente no lo sabe, pero es el autor principal del tema Color Esperanza, interpretado por Diego Torres.

Sí. Es una canción que ha dado mucho amor y seguimos recibiendo mucho amor e historias hermosas alrededor de esa canción y que musicalizó determinados momentos de vida de mucha gente. Hoy en día, a través de las redes sociales uno puede contactar con ese tipo de situaciones y la verdad es que me sigue sorprendiendo.