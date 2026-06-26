O Encontro da Toxa reunirá a líderes, expertos e instituciones para impulsar el talento y la competitividad de Galicia

O Encontro da Toxa reunirá los días 16 y 17 de julio a líderes empresariales, representantes institucionales, expertos y agentes económicos para analizar los desafíos y oportunidades que plantea el actual contexto geopolítico y económico global. El encuentro servirá como espacio de reflexión y diálogo sobre las claves para reforzar la competitividad de Galicia, impulsando la conexión entre territorio, talento y pensamiento estratégico. Considerado como un espacio de referencia para el diálogo entre conocimiento, empresa e instituciones, O Encontro se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Toxa (O Grove) con el lema «Galicia ante una nueva realidad».

Más que un foro de debate, O Encontro se concibe como un proceso vivo orientado a generar impacto positivo en Galicia mediante la creación de alianzas, la construcción de una visión compartida y la cooperación entre los principales actores del ecosistema económico y social.

En esta quinta edición, el evento pondrá el foco en la capacidad de Galicia para interpretar el nuevo contexto internacional con ambición, anticipación económica y liderazgo empresarial. Todo ello desde una convicción clara: la competitividad no depende únicamente del tamaño, sino también de la identidad, la visión estratégica y la capacidad de conectar Galicia con el mundo.

La cita reunirá a empresas que construyen y transforman el territorio día a día: desde quienes mantienen la actividad económica en el rural hasta quienes impulsan la innovación industrial; desde pequeñas empresas familiares hasta proyectos con proyección internacional.

Dos galardones

En el marco de O Encontro da Toxa 2026 se entregarán dos galardones. Por un lado, el viernes 17 de julio tendrá lugar la entrega del Premio Empresario Gallego del Año, una de las distinciones de mayor prestigio del ámbito económico gallego. Este reconocimiento pone en valor la trayectoria de líderes empresariales que, con visión estratégica y sólidos valores, han contribuido a transformar el tejido productivo y social de la comunidad.

Más allá de los resultados económicos, el premio reconoce el compromiso con el territorio, la capacidad de innovación, la generación de empleo y la vocación de permanencia de figuras que proyectan Galicia hacia el exterior, simbolizando la unión entre éxito empresarial y responsabilidad social.

Por otra parte, el jueves 16 de julio se celebrará la IV edición del Premio Arquitectura en Madera, una iniciativa que distingue los mejores proyectos desarrollados con la madera como material protagonista, valorando especialmente la calidad arquitectónica, la innovación, la sostenibilidad y la durabilidad. Esta edición contempla cinco categorías: obra nueva; reforma o rehabilitación; diseño de producto y pequeña escala; Premio Cadwork a la Innovación, y Premio Arquitectura en Madera Sostenible PEFC.

Este galardón está promovido por el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (CESUGA), institución universitaria comprometida con la formación superior y con el impulso de iniciativas que conectan el ámbito académico con los retos sociales, económicos y profesionales de Galicia.

Las inscripciones para asistir a O Encontro da Toxa 2026 ya están abiertas a través de la página web oficial del evento.

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Esta quinta edición cuenta con el respaldo de Cobre San Rafael, Grupo ENCE, Hijos de Rivera, Lerezana Grupo de Empresas, NODUS Digital Workers, PwC, Raiola, Banco Sabadell, Sabseg y Vegalsa-Eroski, compañías que apuestan por el desarrollo económico y empresarial de Galicia.