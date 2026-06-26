Nace PALCO, el primer gran encuentro sectorial de la industria musical en Galicia

Este otoño, Galicia conectará a la industria musical con el nacimiento de PALCO, un encuentro sectorial de la música pionero en la comunidad, impulsado por la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) y la Xunta de Galicia.

PALCO se celebrará en Santiago de Compostela durante tres días, del 3 al 5 de noviembre de 2026, en la Cidade da Cultura y en otras salas y espacios de interés repartidos por la ciudad.

Este punto de encuentro de la industria musical celebrado en Galicia nace con la idea de aportar visibilidad al talento, a los proyectos y al ecosistema musical gallego. También tiene como objetivo favorecer conexiones y oportunidades, fomentando las relaciones entre artistas, empresas, programadores e instituciones, así como generando contextos útiles para la colaboración y el desarrollo. Del mismo modo, PALCO quiere impulsar la presencia de la música gallega, abriendo nuevas redes y espacios de trabajo conjunto, además de reforzar a Galicia como territorio de creación y de industria.

El viernes tuvo lugar la rueda de prensa de presentación de PALCO en la Sala Eisenman de la Cidade da Cultura de Compostela. El acto contó con la participación de Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais da Xunta de Galicia (Agadic); Marcos Gómez Román, comisario del Xacobeo 2027; Patricia Hermida, presidenta de la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM); y Daniel Vázquez, presidente de la Asociación de Empresas Tecnolóxicas e Servizos Audiovisuais de Galicia (AGATEC), quienes estuvieron acompañados por diferentes entidades, profesionales y agentes del ecosistema musical gallego, responsables del diseño colectivo de la feria.

Según Patricia Hermida, presidenta de AGEM, PALCO es el nuevo punto de encuentro anual de la industria musical celebrado en Galicia. «Un espacio creado para dar visibilidad al talento, conectar a los profesionales e impulsar nuevas oportunidades para la música hecha en Galicia», afirmó.

Por su parte, Jacobo Sutil, director de Agadic, destacó que PALCO nace en un contexto propicio y oportuno, ya que la música gallega lleva años demostrando su capacidad para emocionar, innovar y llegar cada vez más lejos. «La música en Galicia vive uno de los momentos más fértiles de su historia gracias al talento de sus artistas y al trabajo de una comunidad profesional que impulsa, acompaña y hace posible que la música suceda», señaló.

«Es un espacio creado para dar visibilidad al talento, conectar a los profesionales e impulsar nuevas oportunidades» Patricia Hermida — Presidenta de la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM)

En la misma línea, el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, indicó: «Galicia cuenta con un ecosistema musical vivo, creativo y profesional. Un territorio con identidad propia, con una red de salas esencial para su actividad cultural, con festivales de referencia y con proyectos capaces de dialogar con lo local y lo global. Desde la Xunta de Galicia impulsamos PALCO junto a AGEM y los agentes del sector para reunir esta fértil realidad».

De este modo, PALCO nace como un punto de encuentro para dar visibilidad al talento, fortalecer vínculos y generar nuevas oportunidades. Un espacio para compartir conocimiento, activar relaciones profesionales, presentar proyectos e impulsar nuevas vías de colaboración.

Durante tres días, del 3 al 5 de noviembre de 2026, Santiago se convertirá en el escenario donde la industria musical —principalmente la gallega— conversará y se proyectará, con los objetivos de descubrir, aprender, compartir experiencias y construir futuro. «PALCO será el escenario de la música gallega, en el que los y las profesionales del sector serán protagonistas», concluyó Patricia Hermida.

Premios de la industria musical gallega

En el marco de PALCO se celebrará también la segunda edición de los Premios de la Industria Musical de Galicia, rebautizados como Premios PALCO, que un año más buscarán poner en valor aquellas trayectorias, proyectos e iniciativas que destaquen por su compromiso con la creatividad, la innovación, el respeto y la sostenibilidad en el sector musical gallego.

Esta segunda edición de los Premios PALCO tendrá lugar en la Sala Capitol de Santiago la noche del 3 de noviembre. Será un encuentro sectorial en el que se darán a conocer los ganadores y se entregarán los galardones en un formato cercano, pensado para favorecer la cooperación y la convivencia entre los diferentes agentes de la industria musical gallega.

En palabras de la presidenta de AGEM, los Premios PALCO regresan para «responder al gran momento que vive la música gallega, con una madurez y una diversidad extraordinarias». «Queremos celebrarlo y agradecer el talento y el compromiso de quienes hacen posible el crecimiento de nuestra industria, así como reconocer el valor de las personas y proyectos que convierten al sector en un verdadero motor cultural y humano para Galicia», añadió

Un año más, los Premios PALCO pretenden ser una herramienta para dar visibilidad al talento gallego y fortalecer la industria musical como motor cultural, social y económico. Con esta iniciativa, AGEM reafirma su compromiso de trabajar colectivamente por un sector más profesional, reconocido y sostenible. Los premios se enmarcan dentro del Plan Estratégico de la Industria Musical de Galicia, firmado por AGEM con el impulso de la Xunta de Galicia.

PALCO es un proyecto codiseñado en el marco del Plan Estratégico de la Industria Musical de Galicia, impulsado por AGEM —entidad que defiende los intereses profesionales de las empresas gallegas vinculadas a la gestión cultural y a los espectáculos de música en directo— y la Xunta de Galicia. Nace de la voluntad compartida de reforzar la conexión, la vertebración y la proyección del sector.

Su creación responde a una de las principales conclusiones extraídas durante el proceso de elaboración del plan: la necesidad de contar con espacios compartidos, útiles y sostenibles, concebidos desde la propia industria y al servicio de sus necesidades reales.

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En los próximos meses, PALCO abrirá sus primeras convocatorias a través de la página web oficial www.palco.gal, que estará disponible próximamente.