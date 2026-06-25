Fito & Fitipaldis actuará en Vigo el 30 de octubre dentro de su gira por teatros y auditorios
La banda liderada por Fito Cabrales recalará en el Auditorio Palacio del Mar con «Aullidos Tour», una nueva ruta de conciertos en recintos de aforo más cuidado
Fito & Fitipaldis ha anunciado una nueva parada en Vigo dentro de su gira «Aullidos Tour Teatros y Auditorios». El concierto tendrá lugar el 30 de octubre en el Auditorio Palacio del Mar, según el cartel oficial difundido por la banda.
La actuación viguesa forma parte de una extensa gira que recorrerá distintos recintos escénicos de España, con fechas en ciudades como A Coruña, Burgos, Santander, Zaragoza, Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada. En Galicia, además del concierto de Vigo, el grupo actuará también el 31 de octubre en A Coruña, en el Palacio de la Ópera.
Con este nuevo tour, Fito Cabrales y su banda apuestan por un formato más cercano al público, alejado de los grandes estadios y pensado para espacios como teatros y auditorios. La gira llevará al directo el repertorio más reconocible de Fito & Fitipaldis, uno de los nombres fundamentales del rock estatal de las últimas décadas.
Las entradas para el concierto de Vigo estarán disponibles a partir del 30 de junio a través de la web oficial del grupo, fitoyfitipaldis.com.
- Retienen un bus con una treintena de portugueses que regresaban de O Corpiño por el positivo de su conductor
- Ayuso abre un nuevo frente con Galicia con multas a comercios gallegos por incumplir la normativa de venta «online»
- «Arrivederci» Nicola: uno de los restaurantes italianos pioneros de Vigo apaga el horno tras casi medio siglo de éxito
- El tradicional ritual de protección de las hierbas de San Juan
- Un empresario mexicano va a juicio en Vigo acusado del impago de 201.000 euros en pensiones a sus dos hijos menores
- Una fuerte granizada descarga en Chapela y Teis después de varias jornadas de tórrido calor
- La hija de Alexandre Bóveda no acudirá a la inauguración de la exposición del cuadro de Castelao
- Las empresas de pisos turísticos de Vigo se ponen serias: prohibidas fiestas, mascotas y la entrada de terceras personas por la noche