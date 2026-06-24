Galicia triunfa en el 'streaming'
La película protagonizada por una compostelana y rodada en Galicia que está conquistando HBO Max: ya es una de las más vistas de la plataforma
La película de la cineasta Anxos Fazáns destaca «o valor do encontro e da amizade» a través de dos personas que se conocen por accidente
Rodrigo Paz
As liñas descontinuas, segunda película de la cineasta gallega Anxos Fazáns protagonizada por la compostelana Mara Sánchez y el pontevedrés Adam Prieto ya se encuentra, tras su reciente llegada a la plataforma de streaming HBO Max, en el Top 10 de películas más vistas.
'As liñas descontinuas', la película rodada en Galicia que arrasa en HBO Max
El largometraje, que ha logrado hasta 11 nominaciones en los Premios Mestre Mateo de este año, se trata de un drama intimista rodado íntegramente en gallego en localizaciones de Vigo y Marín que acerca las figuras de Bea (Mara Sánchez), una mujer de 50 años en proceso de divorcio, y Denís (Adam Prieto), un joven trans que lucha contra la precariedad laboral.
Dos personas a las que un suceso inesperado no solo les lleva a conocerse, sino a transformar para siempre su realidad.
Una historia sobre el valor del encuentro y la amistad con un breve cameo de The Rapants
«É unha película que abraza ao público que parte dun titular que lin hai moitísimo tempo dun ladrón que quedou durmido na casa á que entrou a roubar», destaca la directora de As liñas descontinuas, la cineasta gallega Anxos Fazáns.
«Aquel titular espertou moito a miña imaxinación e comecei a pensar posibles escenarios e posibles historias que partisen por mor dese encontro, dunha persoa que chega á súa casa e se atopa a alguén durmindo nela. Tardei moito tempo en darlle forma e en decidir que quería facer unha película na que, finalmente, o do ladrón durmido é máis unha anécdota e unha escusa para o que realmente se quere contar, o valor do encontro e da amizade», señaló a EL CORREO GALLEGO, medio de Prensa Ibérica, Anxos Fazáns poco antes de estrenar en cines su segundo largometraje, el cual llega a contar con un breve cameo de uno de los grupos del momento de la escena gallega actual, The Rapants.
Galicia entra en el 'Top 10' de películas más vistas en HBO Max
Esta producción de Sétima y Sideral —que contó con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), HBO Max y las Diputaciones de A Coruña y Pontevedra— llegó a las salas de cine el pasado febrero y, ahora, meses después, disfruta de una segunda vida en el streaming como una de las diez películas más vistas de la plataforma HBO Max.
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