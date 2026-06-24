La noche de San Xoán ilumina Galicia con cientos de hogueras para festejar la llegada del verano

La noche de San Xoán volvió a iluminar Galicia con cientos de hogueras destinadas a ahuyentar los malos espíritus y purificar el alma. Miles de personas participaron en una celebración que, junto con la noche de Reyes, está considerada una de las más mágicas del año y una de las tradiciones más emblemáticas de la comunidad. La música, las sardinadas, las conversaciones al calor de la lumbre y los rituales populares, como saltar sobre las llamas para dejar atrás las malas energías, se repitieron a lo largo y ancho de la región hasta bien entrada la madrugada.

La falta de lluvias y las altas temperaturas obligaron a reforzar las restricciones por riesgo de incendios. En Vigo se prohibieron las hogueras en playas, parques, jardines públicos, el Casco Vello y junto a inmuebles protegidos. Pese a ello, el Concello autorizó 21 grandes hogueras repartidas por distintos barrios y parroquias. Como medida de seguridad, un camión cisterna permaneció a disposición de la Policía Local y de los bomberos durante el festejo. La plaza viguesa do Berbés y la playa de Samil reunieron a miles de personas en torno a esta tradición milenaria.

En Nigrán, la celebración se concentró en las playas de Panxón y Playa América, que reunieron a miles de asistentes favorecidos además por la festividad del 24 de junio. El Concello prohibió la realización de hogueras particulares en los arenales para evitar daños en los arenales. Para disuadir de estas prácticas y controlar los macrobotellones, la junta local de seguridad desplegó un operativo especial integrado por cerca de 200 efectivos de las fuerzas de seguridad y voluntarios de Protección Civil, que incluyó drones de la Guardia Civil.

En Baiona, el Concello y la Asociación de Comerciantes y Empresarios celebraron San Xoán en la playa de A Ribeira. La jornada arrancó a las cinco de la tarde con The Karaoke Experience, que animó la fiesta hasta el encendido de la gran hoguera a medianoche.

Marta G. Brea

Por su parte las asociaciones vecinales y culturales del Baixo Miño también organizaron celebraciones. En Tui, el Concello autorizó hogueras en Areas, Caldelas, Ribadelouro, Pazos de Reis y en el casco urbano. Esta última, promovida por el Club Náutico San Telmo, transformó el paseo fluvial en uno de los principales escenarios de la «noite meiga».

En O Porriño se puso en marcha un dispositivo especial integrado por la Policía Local, Protección Civil y los servicios municipales para garantizar el correcto desarrollo de las 21 hogueras, tanto públicas como privadas, celebradas en las distintas parroquias. En Mos se autorizaron ocho hogueras y en Salceda de Caselas, nueve.

La hoguera principal de Ponteareas se levantó en el aparcamiento situado frente al cuartel de la Guardia Civil, a la que se sumaron las de Areas, San Mateo de Oliveira, Guláns y Xinzo. En Salvaterra de Miño se encendieron lumbres tanto en el núcleo urbano como en las parroquias.

En Redondela, una de las celebraciones más concurridas fue la hoguera de Cesantes, organizada por el Club de Remo. Los festejos se extendieron además a las parroquias de Santo Estevo de Negros, Miñoteira, Quintela, Meirande, Soutoxuste y Tuimil.

La parroquia de Borbén acogió la principal celebración de Pazos de Borbén, mientras que en Soutomaior la gran hoguera se encendió en el muelle de Arcade.