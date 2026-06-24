Inditex arranca esta noche las rebajas de verano 2026: a qué hora empiezan en la app, cuándo serán en tienda y que marcas además de Zara

Después de triunfar en Galicia con su línea de ropa inspirada en San Juan, Zara vuelve a las noticias porque esta noche da el pistoletazo de salida a sus rebajas de verano. Este momento del año en el que los comercias bajan sus precios lleva años establecido como uno de los de mayor recaudación para grandes marcas como la gallega.

Los consumidores también se apuntan estas fechas en sus calendarios. Este año, el calor sofocante se adelanta y nos obliga a acelerar el cambio de armario, por lo que muchas personas ya tienen desde hace días guardadas en su lista de deseos las piezas más frescas y a la moda para sobrevivir al verano.

Pero no solo Zara arranca hoy, las tiendas del grupo Inditex lanzan hoy las rebajas en todas sus aplicaciones móviles y webs: Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho y Massimo Dutti. Pero no son las únicas, otras marcas de ropa y bisutería ya empiezan a colgar los carteles con descuentos en sus tiendas digitales.

Cuándo empiezan las rebajas del Grupo Inditex

El imperio textil dirigido por Marta Ortega volverá a hacer su agosto con las rebajas desde hoy, ofreciendo a sus clientes miles de prendas y artículos a un precio reducido. Tiendas Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho o Lefties empezarán este miércoles 24 de junio sus rebajas online y, desde mañana jueves 25 de junio, lo harán sus tiendas físicas.

Con todo, las tiendas de la compañía fundada por Amancio Ortega no empezarán con sus descuentos todas a la misma hora. La joya de la corona, Zara, se hará esperar un poco más tarde respecto al resto y arrancarán a las 21.00 horas en la aplicación y desde las 22.00 horas en la web. Así serán los horarios en los que empezarán las rebajas:

Zara : desde 21.00 horas en la app móvil y a partir de las 22.00 horas en web.

: desde 21.00 horas en la app móvil y a partir de las 22.00 horas en web. Stradivarius : desde las 19.00 horas en la app móvil y en web.

: desde las 19.00 horas en la app móvil y en web. Pull&Bear : desde las 19.00 horas en la app móvil y en web.

: desde las 19.00 horas en la app móvil y en web. Lefties : desde las 19.00 horas en la app móvil y a partir de las 20.00 horas en web.

: desde las 19.00 horas en la app móvil y a partir de las 20.00 horas en web. Bershka : desde las 19.00 horas en la app móvil y en web.

: desde las 19.00 horas en la app móvil y en web. Oysho: desde las 20.00 horas en la app móvil y a partir de las 21.00 horas en web.

Como ya viene ocurriendo en otros años. Massimo Dutti empieza las rebajas un día antes para los usuarios inscritos en su newsletter. Desde ayer, 23 de junio, a las 20.00 los clientes de la marca pueden disfrutar de precios reducidos online y desde hoy ya en tiendas físicas.

En cuanto a otras marcas, la tienda online de Mango, compañía de moda fundada por el fallecido Isak Andic, lleva desde el pasado lunes con algunos descuentos, pero no será hasta el próximo jueves 25 de junio cuando llegarán las rebajas a sus establecimientos.