¿Contemplar el eclipse de sol del 12 de agosto desde o Castro en Vigo, Cabo Home en Cangas o el Altar del Sol en Lalín? Un experto lo desaconseja

Es probable que ya estés pensando en dónde seguir el eclipse total de sol del 12 de agosto. Quizás lo estés imaginando con las Cíes o la ría de Vigo al fondo. A lo mejor incluso has empezado a programarlo con tus amistades o familia para experimentarlo desde Cabo Home en Cangas, desde O Castro u O Cepudo en Vigo o desde el Altar del Sol en Lalín. En el cursillo acelerado del eclipse has visto que en estos lugares la oscuración será superior al 99% y has pensado que bastará. ¿Pero realmente será así? «Va a haber mucha diferencia entre aquellos que tendrán eclipse total con los que tendrán eclipse parcial. Aunque parezca que hay muy poca diferencia entre una oscuración del 100% a una del 99.3%, la experiencia es completamente diferente», advierte el experto Javier García.

Para entender de lo que habla, tenemos que visualizar el mapa de afectación del eclipse en la península. Una zona aparece con oscuración del 100%. En ese área encontramos la ciudad de A Coruña, Ferrol, Ordes, en la provincia coruñesa. En la de Pontevedra, estaría Rodeiro. En la lucense, Lugo, Viveiro, Ribadeo, O Saviñao, Taboada, Chantada, Sober o Quiroga, entre otras. En todos estos lugares el eclipse de sol será total.

Eclipse de sol. / E. Press

¿Debo contentarme con el 99,96%?

Pero hay otros puntos limítrofes donde la oscuración pasará del 99%. Por ejemplo, en Touro será del 99,9% mientras que en A Mezquita (Ourense) se situará en el 99,96%. En Lalín, la oscuración ascenderá al 99,98%; en Vigo será del 99,34% y en Cangas, el 99,36%.

Podríamos concluir que desde ahí podemos vivirlo muy parecido a los de la franja del 100%. Javier García tira abajo esta teoría.

«He estado investigando y personas que han visto eclipses concluyen que el 99% está más cerca del cero que del 100% en este fenómeno», responde. Pongamos por caso el 99,3% de Vigo. «Ese 0,7% de luz residual -recalca- es suficiente para que el cielo siga siendo azul, no aparezcan estrellas ni planetas y la temperatura apenas cambie. El ojo humano percibe el brillo de forma logarítmica, así que ese pequeño porcentaje restante mantiene el entorno visualmente ‘normal’: es como un día muy nublado, no una experiencia extraordinaria».

Al 99% no verás las estrellas ni los planetas

Añade que «tenemos una creencia incorrecta de lo que es un eclipse en su totalidad. Investigando he encontrado que la luminosidad del sol es tan grande con una cobertura del 99,9% no habrá ocultación total del sol, no le afectará tanto a los animales. No verás las estrellas».

Sin embargo «con la totalidad al 100%, esos últimos fotones desaparecen de golpe y todo cambia: el cielo se vuelve negro, aparecen estrellas y Venus a pleno día, la corona solar rodea la luna con sus filamentos, el horizonte se ilumina en naranja 360° como un atardecer simultáneo en todas las direcciones. Es una experiencia que el cerebro no sabe clasificar y que no tiene ningún equivalente en la naturaleza».

«La gente que vive cerca de la franja de totalidad, con un pequeño desplazamiento puede vivirlo en su esplendor. Merece la pena moverse», señala. Para conocer el porcentaje de cada lugar podemos visitar la web https://eclipses.ign.es/ del Gobierno donde hay un buscador por topónimo.

Cuidado con las montañas en el poniente

Ahora que hemos aclarado la importancia de oscuración, hay otras variables que entran en juego. Vivimos en Galicia y estamos rodeadas de montañas. Así que fijarnos únicamente en el 100% nos puede llevar a elegir un destino donde no disfrutaremos del eclipse total. Este se producirá alrededor de las 20.30 horas, en el ocaso del astro rey. Hay que procurar una zona que tenga despejada la línea de poniente.

Lo más seguro es que no controlemos los movimientos del sol del lugar elegido, al menos que vivamos en él o lo visitemos frecuentemente en esa época del año. Por ello, Javier García ha creado una web denominada TresEclipses que ofrece un simulador de eclipses solares.

Javier García, creador de TresEclipses, una web donde consultar el lugar idóneo para seguirlos. / J. G.

«Me dedico al mundo de la tecnología; soy mallorquín y estudié Física e Informática en la universidad. Este es un proyecto personal que empezó siendo un hobby para responder a una pregunta personal», explica.

Una web para elegir el lugar idóneo

La web TresEclipses presenta mapas, cálculo de datos astronómicos y de elevación (altitud) de lugares pero también la nubosidad histórica de los últimos 25 años de cada lugar. «Gran parte de la información de la página está en abierto pero hay una versión pro con un único pago de 9,99 euros y con más datos. Tengo que costear los gastos del servicio. Sirve para los tres eclipses para tener la simulación en el horizonte. No es una web para hacer dinero; es deficitaria pero necesaria», concluye.

En Galicia, algunos lugares idóneos para seguir el eclipse de sol serán O Parrote (80 segundos de duración), el Campus de Elviña y el aparcamiento Monelos en A Coruña. En Vilalba durará 90 segundos y habrá buena visibilidad, al igual que en As Pontes de García Rodríguez o Valdoviño. Hasta 100 segundos se prolongará, con buena visión, en los miradoes de Poñente (Xove), Muro Novo (O Vicedo) o Cruceiro de Teixidelo (Teixido). En Monte Faro en Chantada, solo 20 segundos. Eso sí, cruza los dedos para que no esté nuboso en el momento. Más información, en https://eclipses.ign.es/ y en https://www.treseclipses.es/