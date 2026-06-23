«Mi vestido vuelve a Muras»: la «reboda» de Antía Cal en la casa familiar de Lugo

El Legado Activo Beiras Cal (LABC) vuelve a abrir las puertas de la casa familiar de As Aguias, en Muras (Lugo), con la exposición-evento «Mi vestido vuelve a Muras» , que permanecerá abierta desde el próximo sábado 27 hasta el lunes 29, en horario de 10.00 a 20.00 horas. Además, el sábado (12.00 h.), tendrá lugar una visita guiada a la exposición acompañada de música de violín interpretada por el maestro y músico de origen chairego Xavier Fernández Rodríguez.

La pedagoga Antía Cal (La Habana, Cuba, 1923-Moaña, 2022) y el oftalmólogo e investigador Antón Beiras (Santiago, 1915-Vigo, 1968) se casaron en Muras el 29 de junio de 1947. Fue una boda singular, ya que los novios vivían en Santiago de Compostela y Vigo, respectivamente, pero quisieron regresar a los orígenes familiares de Antía para unir sus vidas. Eligieron casarse el mismo día en que se habían casado los padres de la novia y en la misma iglesia: la de Muras, el día de San Pedro. El banquete, en vez de celebrarse en un hotel o restaurante, tuvo lugar entre robles, en un bosque cercano a la casa.

«Mi vestido vuelve a Muras» es una exposición que gira en torno a una pieza central: el vestido de novia de Antía, conservado durante 79 años en un armario. Se trata de un vestido confeccionado en satén duchesse blanco por su tía Elena, quien, al igual que sus hermanas, había aprendido a coser en los cursos de Singer. Elena era sorda y permaneció soltera en la casa familiar.

Junto al vestido de novia, podrán contemplarse otros dos: un vestido de moaré rosa que Antía llevaba puesto en 1944, cuando ella y Antón bailaron juntos por primera vez, y su vestido de primera comunión. También se exhibirán la máquina de coser Singer de 1914 con la que se confeccionó el vestido de boda y la máquina Sanz empleada para forrar botones que se utilizaba en el Mesón das Aguias.

Junto a estos materiales podrá verse una selección del álbum de la boda, realizado por el prestigioso fotógrafo Ksado. Establecido en Santiago de Compostela, Ksado retrató a la pareja en varias ocasiones durante su noviazgo y fue el encargado de realizar el reportaje de la boda.

Para realizar el reportaje nupcial, Ksado se desplazó desde Santiago a Muras acompañando a la familia del novio en un autobús de la empresa Juan Rico, alquilado expresamente para la ocasión. En el vehículo viajaban la familia Beiras García, el fotógrafo y algunos amigos compostelanos.

El vestido de moaré rosa que Antía lució en 1944 y el de comunión se exhiben tras una singer de 1914. / FDV

La mayor parte de las fotografías fueron tomadas en la propia iglesia de Muras y en los jardines de la casa de los Carballal, una familia amiga de Antía que, al igual que la suya, había emigrado a Cuba y hecho allí una pequeña fortuna. Las fotografías de Ksado se mostrarán en el álbum original, en vitrinas y en una reproducción contemporánea de gran formato.

Entre la documentación que también podrá verse en la exposición se encuentran algunos trabajos científicos de Antón Beiras dedicados a Antía y los originales de varias cartas de su noviazgo. Las 601 cartas de amor que Antón envió a Antía antes de casarse estarán representadas a través de una fotografía de gran formato realizada por Miguel Piñeiro.

La diseñadora Vanessa Datorre, del taller de moda artesanal Boüret, y el antropólogo Xosé Ramón Mariño Ferro colaboran con textos elaborados específicamente para esta exposición, que también se enriquece con una selección de escritos de la propia Antía sobre el noviazgo y la boda, así como con una nota biográfica sobre el fotógrafo Ksado.