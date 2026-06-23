Galicia brilla con 17 Soletes de los Famosos: los bares y restaurantes a los que acuden los artistas

La gastronomía gallega es, para muchos paladres, la mejor no solo de España, sino también más allá de sus fronteras. Así lo opinan, entre otros, numerosas celebridades que se sientan a la mesa en cualquiera de las cuatro provincias para poder degustar platos únicos, muchos de ellos durante el verano. La Guía Repsol ha preguntado a varios artistas del panorama nacional por sus locales de hostelería de referencia, y de las más de 250 recomendaciones recopiladas, 17 están ubicados en Galicia. Todos ellos son los ganadores de los Soletes de los Famosos, una nueva modalidad de premios de la entidad que se suma a los Soletes entregados por un equipo de expertos en gastronomía.

Distribución de los Soletes de los Famosos en Galicia

En la provincia de A Coruña:

El actor Javier Gutiérrez: Alfonso, Café Avenida y O Galo, en Ferrol.

El grupo de música Sanguijuelas del Guadiana: O Chiringo, en Cedeira.

La cómica Sara Escudero: Fonte do Picho, en Arzúa.

El actor Tamar Novas: Casa Brandariz, en Arzúa; Casa da Crega, en Carnota; Kohlanta, en A Coruña, y La Flor, O Dezaseis, Pub Atlántico, Pulpería A D'Maria y Terraza Xardín Costa Vella, todos en Santiago de Compostela.

En la provincia de Ourense:

El grupo musical Sexy Zebras: El Churrasco de Oro, en A Gudiña.

En la provincia de Pontevedra:

La cantante Anni B Sweet: Senlleiro y Taberna da Crus, en O Grove.

El cantante Xoel López elige La Taberna de Pepe Solla, en Poio.

La entrega de estos distintivos se celebró este lunes en un acto en El Cortijo de La Loma, en Almería. Se trata de la 15.ª edición de los premios Soletes, una iniciativa que nació en junio del 2021 «para apoyar a la hostelería y reconocer a quienes, durante la pandemia, mantuvieron la alegría cotidiana con gestos tan sencillos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente», afirman desde la propia organización.

Desde su origen, la Guía Repsol ha entregado más de 5.500 Soletes -reconocibles por un distintivo que emula al sol- a cafeterías, bares, restaurantes, puntos de 'fast good' -comida rápida, pero saludable-, vinotecas, heladerías y terrazas. «Fiel a la filosofía con la que fueron creados, los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta solvente y asequible, con un no se qué que les hace especiales», indican.

De forma pararela, la Guía Repsol otorga igualmente los Soles Repsol, que reconocen la alta cocina. Tanto estos como los Soletes se pueden consultar en la aplicación y en la web de la guia de carretera.