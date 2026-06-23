Premio europeo para la iniciativa «Biblioteca Humana» celebrada con internos del Centro Penitenciario de A Lama en el Museo MARCO

El proyecto de «Biblioteca Humana» impulsado por el centro de enseñanza EPAPU Nelson Mandela del Centro Penitenciario de A Lama, en colaboración con el Museo MARCO, gracias al cual reclusos y reclusas de la prisión pontevedresa visitan anualmente las instalaciones museísticas de Vigo para conversar y compartir su historia de vida con todas aquellas personas interesadas en conocerlas más de cerca, acaba de ser reconocido con un premio europeo que busca impulsar la innovación y promover las mejores prácticas en materia de reinserción social. Se trata del galardón EuroPris, unos reconocimientos promovidos por la organización europea que reúne administraciones y profesionales del ámbito penitenciario de numerosos países para compartir su conocimiento y que, a través de la convocatorias de estos premios, distingue anualmente a aquellas iniciativas más destacadas en las prisiones europeas.

Gracias a la obtención del segundo Premio EuroPris, la EPAPU Nelson Mandela ha logrado situar a la «Biblioteca Humana» como una de las experiencias de referencia en el ámbito penitenciario europeo. En concreto, esta iniciativa se centra en una propuesta educativa y social a través de la cual el alumnado privado de libertad en el Centro Penitenciario de A Lama se transforma durante varias jornadas en «libros humanos», compartiendo en primera persona sus historias de vida con ciudadanos de a pie y diversos colectivos que participan en estos encuentros que se celebran en el Museo MARCO con un claro objetivo: fomentar el diálogo, la empatía, romper barreras y eliminar prejuicios hacia la población penitenciaria, contribuyendo así a la inclusión social y a la futura reinserción de los reclusos y reclusas participantes.

La «Biblioteca Humana» lleva cinco años celebrándose en Vigo y ya se ha consolidado como una de las actividades más emblemáticas tanto del centro de enseñanza como del museo vigués. En su última edición, celebrada a principios de este año, el proyecto dio un paso más allá poniendo el foco en las mujeres reclusas, de manera que el MARCO fue escenario de una jornada abierta al público en la que los asistentes pudieron escuchar de primera mano y de forma colectiva cómo es la rutina en prisión, sus vivencias personales, sus planes de estudio y sus sueños al finalizar la condena, así como las redes de apoyo, la maternidad desde un centro penitenciario, el estigma, las barreras y la desigualdad.

A lo largo de estos años, centenares de personas han participado como «lectoras» de realidades tan olvidadas como la de la población reclusa gallega y la «Biblioteca Humana» se ha erigido como un espacio de reflexión y aprendizaje compartido. De hecho, no solo ha dejado situaciones tan emotivas como el reencuentro de antiguos compañeros de prisión, sino que incluso ha traspasado fronteras, ya que el éxito de la propuesta favoreció su adaptación en Portugal y su réplica en las escuelas de los centros penales de la comunidad valenciana y en País Vasco.

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En declaraciones a FARO, la jefa de estudios de la EPAPU, Marta García, puso en valor en diversas ocasiones que «esta é unha actividade que funciona moi ben entre o público e para eles sempre é gratificante porque é case unha terapia, liberan moito».