Galicia, en la cresta de la ola de calor: hasta 40º en Ourense y más de 30º en las ciudades
A las 7:30 horas de este martes, la mayor parte de las estaciones meteorológicas de la comunidad superaban los 20 grados
Lo peor se espera a partir de las 15 horas, con alerta por temperaturas por encima de los 39º en el sur de Lugo, la cuenca ourensana del Miño y Valdeorras
En el resto de la comunidad, salvo A Mariña y el litoral atlántico entre Oia y Camariñas, se llegará a los 34 grados
Este martes, víspera de San Xoán, será el día más sofocante de la ola de calor que desde hace unos días lleva a máximos los termómetros en Galicia. Así de tajantes certifican desde Meteogalicia. La influencia de las altas presiones situadas al norte de la península ibérica atraerá una masa de aire muy cálida procedente del norte de África, generando temperaturas muy elevadas. La previsión para hoy refleja hasta 40 grados en Ourense, 38 en Lugo y más de treinta en el resto de las principales ciudades. Lo peor llegará a partir de las 15 horas, pero la jornada ya ha empezado con el mercurio en los 20 grados.
A las 7:30 horas, las estaciones del observatorio repartidas por toda la geografía gallega ya captaban temperaturas por encima de los 20 grados en la mayor parte de la comunidad, y por encima de los 25 grados en las zonas altas.
Más de 39 grados
Meteogalicia ha decretado alertas en casi toda la comunidad. Así, establece el aviso naranja por temperaturas máximas por encima de los 39 grados en buena parte de Ourense: en la cuenca del Miño, zona noroeste y Valdeorras. También en el sur de la provincia de Lugo.
El nivel amarillo se expande por el resto de Galicia, salvo la franja litoral atlántica entre Oia Camariñas y A Mariña lucense, con termómetros por encima de los 34 grados.
A estos avisos meteorológicos se suman los del Plan de Actuaciones frente a los posibles efectos del calor sobre la salud. Así, la Xunta establece el máximo nivel, el rojo, en la comarca ourensana de Valdeorras, en el noroeste de Lugo y en casi toda la provincia de Lugo (A Mariña, centro, sur y montaña). En estas zonas está suspendida la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior entre las 12 y las 20 horas.
El siguiente escalón, el naranja, se ha decretado en el interior de Pontevedra, en prácticamente toda Ourense (noroeste, cuenca del Miño, sur y montaña), y en el interior de A Coruña.
Más calor tras un lunes tórrido
Según el resumen de valores extremos de MeteoGalicia del lunes, la temperatura más alta del día se registró en Ourense, con 39,6 grados, seguida de Ourense-Estacións, con 39,3. El calor fue especialmente acusado en el sur de Lugo y en el eje del Sil: San Clodio, en Ribas de Sil, alcanzó 38,6 grados; Monforte de Lemos llegó a 38,1; y Míllara, en Pantón, marcó 37,6.
- ¿Qué hace Touriñán infiltrado entre aficionados del Celta Fortuna viendo la final por el ascenso a Segunda en Balaídos?
- Detenido por agredir a otro en la cabeza con un machete en una riña familiar por el cuidado de una persona mayor en Cangas
- Vigo se convertirá en un «refugio» del calor extremo en Galicia
- Guía para disfrutar de la noche de San Xoán en Vigo: dónde habrá hogueras, horarios de Vitrasa y recomendaciones para evitar multas
- Salvan la vida a un niño de tres años inconsciente tras un golpe en la cabeza en su casa en Vigo
- Las entradas para el concierto de Deep Purple en Vigo ya tienen fecha de venta: habrá dos formas de hacerse con ellas
- El centro de FP vigués que arrasa con los retos propuestos por empresas
- Los bateeiros vuelven a la carga después de que griegos e italianos se aprovecharan del parón por biotoxinas para colocar su mejillón en Galicia