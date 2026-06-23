Galicia, en la cresta de la ola de calor: hasta 40º en Ourense y más de 30º en las ciudades

Este martes, víspera de San Xoán, será el día más sofocante de la ola de calor que desde hace unos días lleva a máximos los termómetros en Galicia. Así de tajantes certifican desde Meteogalicia. La influencia de las altas presiones situadas al norte de la península ibérica atraerá una masa de aire muy cálida procedente del norte de África, generando temperaturas muy elevadas. La previsión para hoy refleja hasta 40 grados en Ourense, 38 en Lugo y más de treinta en el resto de las principales ciudades. Lo peor llegará a partir de las 15 horas, pero la jornada ya ha empezado con el mercurio en los 20 grados.

A las 7:30 horas, las estaciones del observatorio repartidas por toda la geografía gallega ya captaban temperaturas por encima de los 20 grados en la mayor parte de la comunidad, y por encima de los 25 grados en las zonas altas.

Más de 39 grados

Meteogalicia ha decretado alertas en casi toda la comunidad. Así, establece el aviso naranja por temperaturas máximas por encima de los 39 grados en buena parte de Ourense: en la cuenca del Miño, zona noroeste y Valdeorras. También en el sur de la provincia de Lugo.

El nivel amarillo se expande por el resto de Galicia, salvo la franja litoral atlántica entre Oia Camariñas y A Mariña lucense, con termómetros por encima de los 34 grados.

Mapa de alertas meteorológicas de Meteogalicia, con casi toda la comunidad en aviso amarillo o naranja. / Meteogalicia

A estos avisos meteorológicos se suman los del Plan de Actuaciones frente a los posibles efectos del calor sobre la salud. Así, la Xunta establece el máximo nivel, el rojo, en la comarca ourensana de Valdeorras, en el noroeste de Lugo y en casi toda la provincia de Lugo (A Mariña, centro, sur y montaña). En estas zonas está suspendida la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior entre las 12 y las 20 horas.

El siguiente escalón, el naranja, se ha decretado en el interior de Pontevedra, en prácticamente toda Ourense (noroeste, cuenca del Miño, sur y montaña), y en el interior de A Coruña.

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Mapa de alertas por el calor en Galicia para este 23 de junio. / AXEGA

Más calor tras un lunes tórrido

Según el resumen de valores extremos de MeteoGalicia del lunes, la temperatura más alta del día se registró en Ourense, con 39,6 grados, seguida de Ourense-Estacións, con 39,3. El calor fue especialmente acusado en el sur de Lugo y en el eje del Sil: San Clodio, en Ribas de Sil, alcanzó 38,6 grados; Monforte de Lemos llegó a 38,1; y Míllara, en Pantón, marcó 37,6.