Los termómetros empiezan fuerte el verano en Galicia... y subiendo

La entrada del verano en la pasada madrugada del domingo ha coincidido con un episodio generalizado de altas temperaturas en Galicia. La situación llevó a la Xunta a activar distintas alertas en el marco del Plan de Actuaciones frente a los posibles efectos del calor sobre la salud. Así, nivel más alto, el tres - al que corresponde el color rojo- se aplicó a las zonas de interior de las provincias de Pontevedra y A Coruña, el centro de Lugo y las montañas de Lugo y Ourense. Hoy lunes, este aviso se ha acotado al centro y montaña de Lugo, pero buena parte de la comunidad se halla en el siguiente escalón, el naranja: los concellos del interior de Pontevedra y A Coruña, casi toda la provincia de Ourense (salvo las comarcas de A Baixa Limia, Celanova y Allariz-Maceda), y el sur de Lugo.

Estos avisos implican la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade entre las 12 y las 20 horas.

En el plano meteorológico nos encontramos con una comunidad que se ha levantado este lunes por encima de los 20 grados en prácticamente todo su territorio. Meteogalicia tiene activadas para esta jornada dos alertas por altas temperaturas. La naranja se circunscribe a la cuenca ourensana del Miño, que podrá llegar hasta los 39 grados. De hecho, el termómetro llegó en la ciudad de As Burgas 38,9 grados , el registro más elevado en toda Galicia.

El aviso amarillo abarca muchos más territorios, donde se prevén máximas de hasta 36 grados: en el noroeste y sur de Ourense y la comarca de Valdeorras; en el interior coruñés; en el centro, sur y la montaña de Lugo.

Se libran las fachadas oeste y norte de la comunidad, donde la influencia de un frente poco activo suavizará el calor.

Para este martes, víspera de San Xoán - festivo en la comunidad- se amplían las alertas meteorológicas. Así, la alerta naranja por máximas de 39º o incluso más se extiende desde la cuenca ourensana del Miño al noroeste de la provincia y sur de Lugo.

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Por su parte, la amarilla por termómetros que podrían superar los 34º incluye la cuenca del Miño pontevedresa y el interior de esta provincia; el sur y montaña de Ourense, más la comarca de Valdeorras; el noroeste e interior de A Coruña; y el centro y la montaña de Lugo.